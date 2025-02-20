Ciner, dev şirketini Yunanistan'a taşıma kararı aldı

Geçtiğimiz aylarda medyadan çıkan Ciner Grubu, Türkiye'nin en büyük denizcilik şirketlerinden olan Ciner Denizcilik'i Yunanistan'a taşıma kararı aldı. Kararın çalışanlara tebliğ edildiği ve Yunanistan'daki şirketin, Ciner Denizcilik CEO'su Vasileios Papakalodoukas'ın Atina'da açtığı bir firma tarafından işletileceği iddia edildi.

Sahip olduğu farklı tipte 24 gemiden oluşan ve yaklaşık 2 milyon tonluk toplam DWT taşıma kapasitesine sahip çok çeşitli bir filoyu işleten Ciner Denizcilik’in faaliyetlerini Yunanistan'da devam ettirmek üzere kapatıldığı iddia edildi.

Şirket tarafından bu sabah ise tüm çalışanlara iş akitlerinin tüm yasal hakları verilerek feshedileceği yönünde elektronik posta yoluyla bildirim yapıldığı öğrenildi.

Gemileri Atina'daki firma işletecek iddiası

Öte yandan, Ciner Denizcilik CEO’su Vasileios Papakalodoukas'ın görevinden ayrılarak Yunanistan'da management firması açtığı, Ciner filosundaki gemilerin Atina'daki bu firma tarafından işletileceği de iddialar arasında.

Dünya devleriyle çalışıyor

Sahip olduğu farklı tipte 24 gemiden oluşan ve yaklaşık 2 milyon tonluk toplam DWT taşıma kapasitesine sahip modern, çok çeşitli bir filoyu işleten Ciner Denizcilik, taşıma kapasitesi, gross ve net tonaj bazında Türkiye’nin en büyük denizcilik şirketi.

Filo, yaklaşık 1.4 milyon ton yük taşıma kapasiteli 20 dökme yük gemisi, toplam 635.000 ton taşıma kapasitesine sahip 4 Suezmax Ham petrol tankerinden oluşuyor. Gemileri kiralayan şirketler arasında Cargill, RWE, Pacific Basin, SwissMarine, Western Bulk yer alırken, gemiler Rio Tinto, Vale, BHP Billiton, Bunge, Arcelor Mittal, Oldendorff, Vitol, KOCH Industries, Louis Dreyfus gibi alt kiracılarla da çalışıyor. Tanker gemiler ise BP, CHEVRON, SHELL, EXXON-Mobil, REPSOL, TOTAL ve Vitol, Trafigura, Stena gibi dünyanın en büyük petrol şirketleri ile çalışıyor.

Medyadan çekilmişti

Bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşlarını barındıran ve Turgay Ciner'e ait olan Park Grubu, Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamını, 2024 Aralık ayında Can Grubu’na devredilmesine yönelik sözleşme imzalamıştı. Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin de sahibi olan Can Grubu’na yapılan devir işlemleri sonrasında, şirketin medya yatırımlarını Kenan Tekdağ'ın yöneteceği ifade edilmişti.

Park Grubu’ndan yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

“Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir. Bu karar çerçevesinde Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Can Grubu ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu’nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding’in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu’na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”