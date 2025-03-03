Çırağan Sarayı, Ramazan'a özel iftar menüsü ve etkinlikleriyle yine İstanbul'un en gözdesi!

Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un, Osmanlı ve Türk mutfağının zengin mirasını modern dokunuşlarla harmanlayan ödüllü Tuğra Restoran, Ramazan ayını müşterileri için unutulmaz bir lezzet şölenine dönüştürüyor.

Tuğra Restoran Ramazan'ın ruhunu yemeklere yansıtıyor

Michelin Guide tarafından En İyi Servis Ödülü’ne layık görülen ve yıllardır Tavsiye Listesi’nde yer alan, Gault&Millau Chef’s Table kategorisinde de 3 şapkaya sahip olan Tuğra’nın geleneksel iftar menüsü, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan iftariyeliklerle açılıyor. Ana yemeklerde, Osmanlı mutfağının zarafeti ve modern pişirme teknikleri bir araya geliyor. Közlenmiş patlıcanlı yoğurt üzerinde sunulan kavrulmuş dana etiyle hazırlanan alinazik, firik bulguru ve mürdüm eriği sosuyla tatlandırılmış kuzu taraklık ya da rezene püresi ve elmalı ekşi sos eşliğinde sunulan ızgara levrek gibi seçenekler, Ramazan sofralarını birer saray ziyafetine dönüştürüyor. Lezzet yolculuğunun finalinde, misafirler tatlı büfesinin ihtişamıyla buluşuyor. Çilekli güllaç, tel kadayıf, kazandibi, zerde, badem ve fıstık ezmesi gibi geleneksel Ramazan tatlarının yanı sıra nar taneleriyle süslenmiş muhallebi ve fırın sütlaç gibi tatlılar ile menü sonlandırılıyor. Tuğra Restoran’da iftar menüsü, KDV dahil kişi başı 6 bin TL.

Çırağan Palace Kempinski ve Borsa Restaurant'tan Ramazan'a özel buluşma

Öte yadani, Türk mutfağının köklü mirasını modern dokunuşlarla harmanlayan Borsa Restaurant, sadece Ramazan ayına özel olarak Çırağan Sarayı'nın Boğaz’a nazır restoranında, geleneksel iftar sofralarının zarafetini ve lezzetini büyüleyici bir atmosferde sunuyor.

Borsa Restaurant, Kandilli’deki restoranının yanı sıra Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da sunduğu Ramazan menüsüyle, geleneksel tatları usta dokunuşlarla bir araya getirerek iftar sofralarına taşıyor. Ramazan ayına özel menü geleneksel iftariyelikleriyle başlıyor. İftariyelikler arasında Kayseri pastırması, Akçaabat Tereyağı, Vakfıkebir pidesi ve peynir çeşitleri gibi lezzetler yer alıyor. Taze ve mevsiminde seçilen malzemelerle hazırlanan zeytinyağlılar ve salata menüye ferahlatıcı bir dokunuş katarken, günün çorbası ise sıcacık ve taze sunumuyla iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Sıcak başlangıçlar arasında, Tonya telli peyniriyle hazırlanan Karadeniz pidesi, Borsa’nın meşhur su böreği, etli karalahana sarması ve mandıra yoğurdu bulunuyor. Ana yemekler ise ayrı ayrı hazırlanan üç farklı lezzetten oluşuyor: Et döner kebap, ızgarada pişirilmiş Borsa usulü köfte ve hünkar beğendi eşliğinde “Konya” usulü taş fırında kuzu tandır. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ve Borsa Restaurant’ın özel buluşması, KDV dahil kişi başı 5 bin 250 TL.