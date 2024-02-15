Cisco'dan yeniden yapılanma kararı: İşten çıkarmalar yolda

Cisco, 27 Ocak'ta sona eren üç aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Cisco'nun gelirinin söz konusu dönemde yıllık yüzde 6 azalışla 12,8 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Açıklamada, şirketin net karının da aynı dönemde yüzde 5 azalarak 2,6 milyar dolara düştüğü kaydedildi.

Cisco'nun organizasyonu yeniden düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak için yeniden yapılandırma planını da duyurduğu belirtilen açıklamada, bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini etkileyeceği aktarıldı.