CloudOffix, globalde yeni iş birlikleriyle büyüyor

MechSoft’un ana merkezi Amerika’da, Ar-Ge birimleri ise Türkiye’de bulunan ve yatırımcısı olduğu CloudOffix, 2019’da giriş yaptığı global pazarda geliştirdiği iş birlikleriyle büyümesini sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana yüzde 300 oranında büyüme kaydeden CloudOffix, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu pazarına uzanan geniş bir coğrafyada bir çok iş birliği gerçekleştirdi.

Geliştirdiği ‘Bütüncül Müşteri Deneyimi’ platformu ile uluslararası organizasyonel yapılara hizmet veren CloudOffix, müşteriyi merkezine alan, tüm modüllerin müşteri deneyimi çerçevesinde birbirleriyle entegre çalışan ve bu sayede uçtan uca çözümler üretebilen bir sistem sunuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CloudOffix CEO’su Gökhan Erdoğdu, “Sunduğumuz bu çözümle, satış, pazarlama, e-ticaret, faturalama, insan kaynakları ve yardım masası modüllerini entegre ederek firmalara daha hızlı, daha verimli ve daha rekabetçi olabilme avantajı sağlıyoruz. İtalya, İrlanda, Almanya, Güney Afrika, Fas ve Fransa’nın da aralarında olduğu 15 ülkede başarılı iş ortaklıkları gerçekleştiriyoruz. CloudOffix’in yenilikçi çözümleri uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Biz de finansal açıdan son derece başarılı bir noktaya doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.