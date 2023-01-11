Coinoxs, blockchain dijital dönüşümüne öncülük ediyor

Blockchain teknolojisi daha çok kripto paralarla bağdaştırılsa da bugün geldiğimiz noktada birçok sektörde ve iş kolunda da kullanılmaya başlandı. Kullanıldığı alanlarda farklı yenilikler ve kolaylıklar sağlayan teknoloji, kendi içerisindeki gelişimini de hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda blockchain teknolojisinin gelişimine ve yaygınlaştırılmasına destek olan birçok girişim bulunuyor. Bu alanda Türkiye’de doğan öncü girişimler arasında Coinoxs geliyor.

Blockchain ile tanışmak isteyen kuruluşlara mentörlük yapan teknoloji girişimi, kurumların Web 3 dönüşümünü kolaylaştıran ürün ve hizmetleriyle ön plana çıkıyor. Coinoxs, Türkiye’de blockchain teknolojilerinin gelişimini destekleyen bir inkübasyon merkezi olarak, sektördeki dijital değişim sürecinde etkin bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Müşterilerine yazılım geliştirme desteğinde de bulunan şirket, işletmelerin girişimlerini daha hızlı, verimli ve esnek bir şekilde başlatmalarına yardımcı oluyor. Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu,

“Coinoxs olarak 2019’da faaliyetlerimize başlamamızla birlikte 360 derece blockchain hizmetleri sunan ve bu hizmetleri çeşitli ürünlerle destekleyen dinamik bir yapıya büründük. Bugün baktığımız zaman blockchain teknolojisine olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor.

Biz bu ilginin kripto paralarla sınırlı kalmamasını ve farklı alanların blockchain’in bir bütün olarak tüm avantajlarından yararlanabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.