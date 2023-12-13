CoinTR CEO'su Eşelioğlu: Yasa koyucuların Web3 için aktif rol oynamaları gerekiyor

İngiltere Parlamentosu Tüm Partiler Parlamento Grubu (APPG), CoinTR’yi Düzenleyici Tartışma Forumu’nda ağırladı. APPG’nin daveti üzerine CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül ve CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, Westminster Komite Odası'nda APPG temsilcileriyle Web3 ve merkez bankası düzenleyici tartışma forumuna katılmak üzere Londra'ya gitti. Tartışma forumunun ana konusunu "Kripto Para, Web 3.0 ve Yapay Zeka Çağında Merkez Bankaları ve Hükümetlerin Rolü" oluşturdu.

Merkez Bankası ve Dijital Para Birimi Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Marcus Fysh MP, Metaverse ve Web 3.0 Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Barones Paola Uddin, Yatırım ve Ticaret Tüm Parti Parlamento Grubu Başkanı Viscount Waverley yer aldığı toplantıda CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, CoinTR’nin sektöre katkıları, merkez bankalarının dijital varlıklara yaklaşımı ve Web3’ün geleneksel finansa sunduğu fırsatlara ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Dijital finansın geleneksel finansal sistemlerin temellerini hızla değiştirdiğini ve Web3'ün merkezi olmayan doğasının geleneksel finansal düzenlemeleri zorlaştırdığını belirten Eşelioğlu, yasa koyucuların ve merkez bankalarının Web3'ün sunduğu fırsat ve zorlukları ele almak için aktif olarak yeni roller oynamaları gerekebileceğini ifade etti. Eşelioğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Yasa koyucular, DeFi'nin (Decentrialised Finance / Merkezi olmayan Finans) uyumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlamak, kullanıcı varlıklarını korumak ve finansal katılım, maliyet azaltma ve yenilikçi finansal ürün ve hizmet potansiyeli dahil olmak üzere DeFi'nin potansiyel değerini ve risklerini değerlendirmek için düzenlemeler yapmalı. Devlet kurumları, kripto para ve uyumluluk konusunda kamu eğitimini geliştirmeli ve insanların kripto paraların değerini ve risklerini anlamalarına yardımcı olmalı. Merkez bankaları DeFi'nin finansal sistem üzerindeki etkisini tam olarak anlamalı, DeFi ile uyumlu para birimi politikaları ve ödeme sistemleri oluşturmalı, bunların para arzı ve faiz oranları üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalı ve iş birliği yoluyla DeFi protokollerinin güvenliğini artırmalı. Merkez Bankaları ayrıca DeFi aracılığıyla finansal ürün ve hizmetlerde inovasyonu desteklemek için finansman sağlayabilir.”

“CoinTR, merkez bankalarını destekleyecek teknik yeteneklere sahip”

Teknolojik gelişmelerin sektörün gelişimine olan etkilerine de değinen Eşelioğlu, “Yapay xeka (AI), hem geleneksel hem de merkezi olmayan finans kurumlarının verimliliğini ve üretkenliğini artırmak, riskleri yönetmek, kayıpları azaltmak ve kullanıcı varlıklarını korumak için veri analizi ve süreç otomasyonu gibi alanlarda uygulanabilir. Güçlü bir geleneksel finans geçmişine ve önde gelen küresel teknolojiye sahip bir Türk blok zinciri teknolojisi şirketi olarak CoinTR, DeFi süreçlerini etkin bir şekilde yönetme ve düzenleyici yetenekleri geliştirme konusunda merkez bankalarını destekleyecek teknik yeteneklere sahip. CoinTR, geleneksel finansal sistemler ile kripto ekosistemi arasında bir köprü görevi görerek yasama organları ve finans kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı hedefliyor.” şeklinde konuştu.

“Geleceğin dijital merkezi olma yolunda ilerliyoruz”

Panele ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eşelioğlu, “Sektörün gelişimi adına çok yararlı bilgi ve fikir alışverişinin olduğu bir panel gerçekleşti. Uzun saatler süren panelde birçok farklı konu başlığında hararetli görüşmeler, tartışmalar oldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şakir Ercan Gül ile öncelikle CoinTR’nin yol haritası, Türkiye’de sektörün gelişimi adına global iş ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz projeler hakkında bilgi verdik. Yine CoinTR olarak sektöre sağlayacağımız katma değer, sunduğumuz teknolojik destek ile sürdürülebilir finansal sistem oluşturma ve blok zinciri, Web3 standartları, yapay zeka uygulamalarını da kullanarak kanun koyucular ve kamu kurumları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra dijital çağın getirileri olan yeni nesil internet Web3’ün, yapay zekanın doğru kullanımının sektöre sağlayacağı avantajlar, ülkeler ve sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin sektöre sağlayacağı katkıları üzerinde görüşlerimizi beyan ettik. Panel sayesinde blok zinciri sektörü ile ilgili sürecimizi verimli iletişimle tamamladık. Geleceğin dijital merkezi olma yolunda adım adım ilerliyoruz.” dedi.