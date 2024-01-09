Colendi Menkul Genel Müdürü: Yatırımcıları kapsamlı bilgi akışı ile donatıyoruz

Colendi’nin bağlı kuruluşu Colendi Menkul Değerler, sermaye piyasasında yatırımcılara sunduğu araçlara yenilerini ekledi.

Sundukları yeni faydaları değerlendiren Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, "Amacımız sadece finansal işlemleri kolaylaştırmak değil, aynı zamanda yatırımcılara bilinçli ve doğru stratejik kararlar almaları için gerekli altyapıyı sağlamak. Yatırımcıları kapsamlı içgörüler ve bilgi akışı ile donatarak daha doğru, akıllı ve daha güvenli yatırım kararları almalarını sağlamaya inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Colendi Menkul Değerler, en çok kullanılan dijital ödeme ve finansal hizmet platformlarından Paycell üzerinden yatırımcılara sunduğu hizmetlerle öne çıkıyor. Colendi’nin uluslararası stratejik iş birlikleri sayesinde bu platformların kullanıcıları, Borsa İstanbul’un yanı sıra, küresel teknoloji devlerinin yer aldığı dünyanın piyasa değeri en yüksek borsası olan NASDAQ’a ve dünyanın en büyük borsası olan New York Borsası’na erişebiliyor. Yatırımcılar bu platformlarda işlem gören tüm şirketlerin paylarını ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarını Colendi Menkul Değerler teknolojisi sayesinde kolaylıkla ve güvenle alıp satabiliyor.