Çörek otundan ilham aldı, Asya-Pasifik'teki ihracatını artırdı

Endonezya’nın ihracatını artırmak üzere her yıl düzenlenen Endonezya Ticaret Fuarı, 9-12 Ekim tarihleri arasında 39. kez düzenlendi. 33 binden fazla alıcının ve ziyaretçinin katıldığı fuar, Güneydoğu Asya’nın en büyük ticaret fuarı olarak kabul ediliyor.

Nigella World, fuarın tek katılımcı Türk firması oldu

114 ülkeden, yaklaşık 30 milyar dolar iş anlaşmasının imzalandığı fuara, dünyada ilk kez çörek otlu kahve deneyimi yaşatan Nigella World de katıldı. Premium kahve, bitkisel kozmetik ve gıda takviyeleri alanında öncü bir marka olan Nigella World, aynı zamanda fuarın tek katılımcı Türk firması oldu. Nigella World, inovatif ürün yelpazesini tanıtarak yerli ve uluslararası alıcıların yoğun ilgisini çekti. Markanın ön plana çıkan yüksek kaliteli kahve, gıda takviyeleri ve bitkisel kozmetik ürünleri, dağıtıcılar, perakendeciler ve sektör profesyonelleri tarafından tam not aldı. Fuar dolayısıyla hem Endonezya’da yeni genel müdürlük merkezini hayata geçirdiklerini hem de Güneydoğu Pasifik pazarında ihracatlarını artırmak için önemli anlaşmalara imza attıklarını dile getiren Nigella World Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eke, “Çörek otu, dünyada 4 bin yıldır sağlık ve güzellik kaynağı olarak kullanılıyor. Latince ismi Nigella’dan esinlenerek 2015 yılında adını verdiğimiz Nigella World markamızla çörek otuna dair kahveden bitkisel kozmetik ürünlerine kadar çeşitli ürün yelpazesi sunuyoruz. Asya-Pasifik pazarında çörek otunun pazar büyüklüğü yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı ve Hindistan, Endonezya, Singapur, Malezya ve Sri-Lanka gibi Güneydoğu Pasifik ülkelerinde çörek otuna karşı artan bir talep var. Şu an bölgede 8 ülkeye ihracatımız var. Dünya genelinde de 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Endonezya son dönemde ihracatı en çok artıran ülkelerin başında geliyor. Biz de bu ülkeye açtığımız yeni genel müdürlüğümüzle bölge ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Fuara katılan tek Türk firma olmamız da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Fuar, Endonezya’da potansiyel ortaklar ve müşterilerle bağlantı kurmamız için inanılmaz bir platform sundu. Nigella World’ün ürünlerine gösterilen yoğun ilgi, Asya Pasifik bölgesindeki artan talebi karşılamak için yüksek kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma taahhüdümüzü yeniden doğurdu. Amacımız Endonezya ve Asya Pasifik pazarındaki varlığımızı genişletip gıda takviyesi, kahve ve bitkisel kozmetik endüstrilerinde bölgenin öncü markalarından biri olmak” dedi.