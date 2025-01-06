Corendon Airlines'tan ocak ayına özel kampanya: İki biletten biri bedava!

Corendon Airlines, yeni yıla yeni bir kampanyayla başladı.

Corendon bu kampanya ile yolcularına Kanarya Adaları’nın Gran Canaria, Fuerteventura ve Tenerife bölgelerinde doğa maceraları yaşama veya Hurghada’da Kızıldeniz’in renkli su altı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. “İki Biletin Biri Bizden” kampanyası 12 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kampanya detayları

21 Ocak - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli, Corendon Airlines’ın geniş uçuş ağına ait birçok seçili rotada iki kişi için bilet satın alındığında, bir kişinin biletine ücret alınmıyor. Dört kişi seyahat ettiğinde, iki kişi ücretsiz uçabiliyor. Kampanyaya hizmet bedelleri, ek hizmetler, vergiler ve yakıt ücretleri dahil olmadığı belirtilirken, kampanya kapsamında yer alan koltuk sayısının da sınırlı olduğu kaydedildi.