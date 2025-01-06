Eskişehir ihracatını en fazla artıran 3'üncü il oldu

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Küpeli, 2024 yılında ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında 3. sırada yer aldıklarını aktararak, “Kocaeli ve Çorum'un ardından 591 milyon dolarlık bir artışla üçüncü sırada yer alması, Eskişehir'in sanayi ve ticaret alanındaki hızlı gelişimini ve rekabetçi üretim kapasitesini gösteriyor. Bu başarı, şehrin ihracat performansının güçlü bir göstergesi olarak, önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi ve yeni pazarlara açılması için önemli bir temel oluşturuyor” dedi. Açıklanan rakamları sektör ve ülke bazında değerlendiren Küpeli, “En önemli pazarlarımızın başında ABD olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine yüksek standartlarda ürün satabilme kabiliyetine sahibiz. Şu anda 177’den fazla ülkeye Eskişehir ürünlerini ihraç ediyoruz. İl sanayimizin yüksek teknolojili ürün üretme kabiliyeti ve yüksek kaliteye sahip ürünler sayesinde, en zor pazarlarda bile rakiplerimizin önünde yer almaya ve ihracatımızı arttırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel ticarette zorluklara rağmen ilerleme

Küpeli, ihracatta yaşanan genel zorluklara rağmen Eskişehir’in büyüme performansının, rekabetçiliğin ekonomik ve teknolojik gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Küpeli, “2024 yılı, sadece Türkiye için değil, küresel ticaret açısından da zorlu bir yıl oldu. Avrupa ekonomisindeki yavaşlama, Çin ekonomisinin beklenen performansı gösterememesi, Avrupa kaynaklı otomotiv sektöründeki sorunlar ve Orta Doğuda yaşanan gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimler bölgedeki ticareti oldukça olumsuz etkiledi. 2021-2023 dönemindeki yüksek maliyet artışlarının kura yansımaması, ihracatçıların maliyetlerine yakın fiyatlarla satış yapmasına neden oldu. Ancak Eskişehir, bu zorlu süreçte dahi inovatif ve yüksek teknolojiye dayalı ürünleriyle öne çıkmayı başardı. 2025 yılının ihracatımız açısından daha olumlu bir tabloda geçeceğini ve ihracat performansımızı daha da artıracağımızı öngörüyoruz. Sanayimizin finansman ve ihracat kredileri yönünden çok daha fazla desteklenmesinin önemini bir kere daha hatırlatmak isterim. Sanayicinin önü ne kadar fazla açılırsa o kadar çok bu ülkeye döviz getirmek için yeni yatırım yapar ve ihracat için daha çok çaba gösterir. Sanayimizin yeni yatırımlarla daha hızlı büyümesine her kesimin yardımcı olması gerekli” diye konuştu.

2030 ihracat hedefi 5 milyar dolar

Küpeli, Eskişehir OSB’den yapılan ihracatı 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Eskişehir'in toplam ihracatının 2030 yılına kadar bu artış temposuyla gitmesi durumunda en az 7 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Özellikle savunma ve havacılık, beyaz eşya, raylı sistemler, makine ve metal sektörlerinde güçlü bir ihracat performansı sergileyen bölgemizin 2030 yılındaki ihracatının 5 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz” dedi. 2024 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 2,5 artarak 261 milyar 925 milyon dolara ulaştı. Eskişehir’in toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 1,72 olarak gerçekleşti.