Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin en iyi işvereni oldu

Daha önce Great Place to Work Sertifikası (Çalışmak için Harika Bir Yer) alarak çalışan deneyimi konusundaki başarısını tescilleyen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl “En İyi İşveren” ödülüne de layık görüldü.

Ödül törenine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Kumyol, Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güngör ve Genel Sekreter İbrahim Karağöz katıldı. Bu önemli başarı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın iç iletişime verdiği değer, çalışan gelişimine yönelik yatırımları, açık iletişim kültürü ve adil yönetim anlayışının doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Kurum içerisinde uygulanan şeffaf yönetim modeli, çalışanların görüşlerinin dikkate alınması ve kişisel gelişim fırsatlarının desteklenmesi gibi uygulamalar, çalışan bağlılığını ve motivasyonunu üst düzeye taşıdı.

İzzet Volkan: Bu başarı hepimizin

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, ödül ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak; sürdürülebilir başarı, ancak güçlü bir ekip ruhu ve mutlu çalışanlarla mümkündür inancıyla hareket ediyoruz. İnsan odaklı bir yönetim anlayışı benimsedik. Her bireyin kendini değerli hissettiği, fikirlerinin dikkate alındığı ve gelişimine katkı sunulan bir çalışma ortamı inşa ettik. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası bir kurum tarafından 'En İyi İşveren' olarak tescillenmek, bu yaklaşımımızın doğruluğunu ve çalışanlarımıza verdiğimiz önemin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Bu ödül, tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak başarısıdır.”

Bölgesel rol model: Çorlu TSO

Bu ödül ile birlikte Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, sadece üyelerine sunduğu hizmet kalitesiyle değil, aynı zamanda çalışanlarına sunduğu gelişim fırsatları, iş-yaşam dengesi ve kurumsal etik anlayışıyla da ön plana çıktı. Özellikle Trakya Bölgesi'nde kamu ve özel sektör için ilham kaynağı olan bu başarı, kurum içi iyi uygulamaların yaygınlaştırılması adına da büyük önem taşıyor.

Çalışma hayatında yeni bir dönem

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, bu ödül ile birlikte sadece bir işveren değil, aynı zamanda çalışma kültürünü dönüştüren, güven ortamını teşvik eden ve insan merkezli yönetim anlayışıyla fark yaratan bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtladı.