CranioCatch, diş hekimliğini yapay zeka ile dönüştürüyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Dijital dönüşümün hızla ilerlediği sağlık sektöründe, yapay zeka temelli çözümler diş hekimliğini de yeniden şekillendiriyor. Diş hekimliğinde kullanılan özellikle röntgen filmlerinin yapay zekayla otomatik olarak analiz ederek bir hekim gibi raporlanmasını sağlayan yazılımlar geliştirdiklerini belirten CranioCatch Kurucu Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar, "Geliştirdiğimiz klinik karar destek sistemi yazılımı ile diş hekimliğini yapay zekanın gücüyle dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Dijital olarak tüm hasta kayıtlarının otomatik olarak sisteme entegre eden bu yazılım ile diş röntgen filmlerini otomatik olarak analiz ederek anatomik yapıları ve patolojileri tespit edebiliyoruz. Bu sayede hekimin doğrulama yaparak nihai tanı ve tedavi planını oluşturması daha hızlı ve güvenli hale geliyor" dedi.

Dünyada diş hekimliği radyolojisiyle ilgili otomatik tanı sistemi uygulamasının çok az olduğunu dile getiren Bayrakdar, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarda elde edilen bulguların gerçek hayatta uygulanabilir yapıda olduğunu görünce akademik çalışmalarını bir ürüne dönüştürme sürecini başlattıkları bilgisini paylaştı. Bu kapsamda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dünyada diş hekimliğinde kullanılan ilk yapay zekâ laboratuvarını kurduklarını vurgulayan Bayrakdar, “2020 yılında bu laboratuvarda akademik çalışmalarımız olgunlaştı. Yazılımımızın klinikte hekimlere destek olarak iş süreçlerini hızlandıracak yapıda olunca ürün dönüşüm sürecini başarıyla tamamladık. Girişimimiz bu şekilde doğdu” diye konuştu.

“Global bir çözüm sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz”

Diş hekimleri ve teknik personelden oluşan 27 kişilik ekiple faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran İbrahim Şevki Bayrakdar, diş hekimliğinin diğer tıp branşlarına göre dijital dönüşüme çok hızlı şekilde adapte olabildiğini ifade etti. İlerleyen dönemde global pazarda yapay zeka destekli diş hekimliği yazılımları arasından en büyük oyunculardan biri olmayı hedefe aldıklarını kaydeden Bayrakdar, “Pazar henüz yeni şekilleniyor. Yapay zeka teknolojileri geliştiren bir şirket olarak amacımız, kısa vadede pazardaki marka bilinirliğimizi artırarak global bir çözüm sağlayıcısı olmak" açıklamasında bulundu.

Yazılımlarının Türkiye’de ve dünyada farklı lokasyonlarda kullanıldığına dikkat çeken Bayrakdar, iç pazarda Ankara, Çukurova, Bahçeşehir, Okan, Kent ve Lokman Hekim üniversitelerinin yanı sıra birçok klinikle aktif olarak çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde başlattıkları pilot uygulaması ile Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Türkiye geneline yayılmayı planladıklarını söyleyen Bayrakdar, yazılımlarını ihraç ettiklerinin de altını çizerek, “Yurtdışında ise Polonya, Brezilya, Suudi Arabistan gibi ülkelerde yazılımımız kullanılıyor. Ayrıca Özbekistan ve Yunanistan’da distribütörlük anlaşmalarımız var. Özellikle bu yıl içerisinde satış tarafında aşama kat edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

5 milyon dolarlık değerleme ile yatırım turuna çıktı

İlk yatırımlarını kitle fonlamasıyla aldıklarını belirten İbrahim Şevki Bayrakdar, değerlemelerini 5 milyon dolara yükselterek yeni yatırım turuna çıktıklarının altını çizdi. İlk yatırım turunda 13 milyon TL değerleme üzerinden 1,26 milyon TL fon topladığını söyleyen Bayrakdar, “Daha sonra Suudi Arabistan’dan 3 milyon dolarlık değerleme üzerinden yeni bir yatırım aldık. Şimdi ise 5 milyon dolar değerleme ile yatırım turuna çıktık Görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.