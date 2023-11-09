DB Schenker Arkas, Türkiye’de dokuzuncu deposunu açtı

Lojistik firması DB Schenker Arkas, Türkiye yatırımlarına devam ediyor. 2023 yılında pek çok yatırıma imza atan DB Schenker Arkas, özellikle kontrat lojistiğinde verdiği hizmet kapasitesinde ciddi bir büyüme yakaladı. Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve lojistik sektörüne paralel artan müşteri talebine yanıt verebilmek adına Ankara’da dokuzuncu depo açılışını gerçekleştiren lojistik firması, bu yıl açtığı iki depoyla birlikte kapasitesini yüzde 15’in üzerinde artırmış oldu. Kontrat lojistiğinde farklı pek çok hizmet verebilecek donanımda hazırlanan Ankara deposu, özellikle otomotiv sektörüne ev sahipliği yapacak. Ayrıca, depolama hizmetlerine ek olarak şirketlere özel katma değerli hizmetler de sunulacak.

“Yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan DB Schenker Arkas Genel Müdürü Özgür Al, “DB Schenker Arkas olarak bu yıl bünyemize iki depo daha katarak hizmet kapasitemizi artırmaktan ve yeni istihdam yaratmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Özellikle Türkiye’nin tam merkezinde yer alan başkentimiz Ankara’da böyle bir alana sahip olmak, sanayisi ve ticareti gelişen bu bölgede yer almak bize gelecekte yapacağımız yatırımlar ve yeni müşterilerle iş birliği yapmak adına büyük katkı sunacak. Bu sene bizler için oldukça verimli ve yatırımlarla dolu bir sene oldu. Önümüzdeki dönemde de aynı hızla ve heyecanla yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.