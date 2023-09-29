DBE Holding ile Siemens’den mutabakat zaptı

DBE Holding'in iştiraki DBE Global (DBEG), Siemens ile Dubai'de bir mutabakat zaptı imzaladı. DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar; anlaşmanın, Siemens'in Orta Doğu bölgesindeki ticari faaliyetlerine yönelik alabileceği potansiyel solar PV kapsamındaki projelere ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) işlerinin DBEG tarafından alt yüklenicisi olarak yürütülmesi konusunda iş birliğini kapsadığını söyledi. Pınar; iki şirketin DBEG'in Orta Doğu'daki mevcut projelerini tamamlayabilecek enerji verimliliği ve enerji performans projelerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapmayı planladıklarını da belirtti.

Güneş enerjı̇sı̇ ve e-mobı̇lı̇te sektörlerı̇nde öncekı̇ anlaşmalar

DBE Holding iştiraki DBE Energy'nin daha önce Siemens Türkiye ile güneş enerjisi sektöründe ve GIOEV elektrikli araç şarj ünitelerinde iş birliği yaptığını hatırlatan Mehmet Taha Pınar, “Siemens ile iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Daha önce yaptığımız anlaşma ile DBE Energy, Siemens invertörlerinin arıza tespiti, arızaya müdahale, bakım, devreye alma ve sağlık kontrolleri için Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı. Bu anlaşma ile DBE Energy olarak Türkiye genelinde Siemens müşterilerine ait invertörlerin servis süreçlerine yaygın şube ağımızla destek veriyoruz. Bu sayede güneş enerjisi santrallerindeki (GES) üretim kayıplarının önüne geçerek tesislerin hazır olma sürelerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca, iştirakimiz FOUR ile Siemens arasında yapılan iş birliği kapsamında Siemens'ten 300 kW çıkış kapasitesine sahip GIOEV’in sahip olduğu bu DC elektrikli şarj üniteleri ile 500 kilometre menzile sahip bir elektrikli aracı sadece 25 dakikada tamamen şarj edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.