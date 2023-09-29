ELİN Enerji'den 4 yılda 300 milyon dolarlık ihracat hedefi

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

ELİN Enerji bu yıl Fortune 500 ve Capital 500 listelerine girme hakkı kazandığını duyurdu. Türkiye’de hem sanayi hem de konutlarda bir enerji seferberliği başladığını belirten ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, şirketlerin 2030’a kadar yenilenebilir enerji kullanımını artırma hedefiyle adeta gaza bastıklarını bildirdi.

Ekonomide ölçek ekonomisi içerisine giren yenilenebilir enerjinin, kendi sanayisini de hızla büyüttüğünü dile getiren Yalı, bu yıl hem “Fortune 500” hem de “Capital 500” listelerinde yer aldıklarını aktardı.

Bu listelerin gerek enerji sektörü gerekse ELİN Enerji için önemli bir global başarı göstergesi olduğuna dikkat çeken Yalı, “ELİN Enerji olarak ciro, ihracat ve Ar-Ge başarılarımızla yükseliyoruz. 2022 yılında Başkent OSB’deki fabrikamızda üretim kapasitemizi yükselttik. En yüksek kapasitede üretime başladık” dedi.

“Sirius” güneş paneli ihracatına bu yıl başladıklarını söyleyen Arda Yalı, yaklaşık 10 milyon dolarlık ihracat geliri beklediklerini vurguladı ve “Hırvatistan'da şu an yapmış olduğumuz proje geliştirme çalışmaları, dört yıllık bir projeksiyonda 300 milyon dolarlık bir ihracat kapısı açacak. İhracatla tohumlarımızı, yatırımlarımızla ekmiş durumdayız. Bu projelerin realize olmasını, finansmanının kapanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Hız verdikleri Ar-Ge çalışmalarında bütçeyi 2024 yılında artıracaklarını ifade eden Yalı, “2024 yılı itibarıyla ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge bütçesine ayırmayı planlıyoruz. ELİN Enerji olarak 2023 yılında, Ar-Ge merkezi kuracağız” dedi.

ABD’de güneş paneli, Türkiye’de hücre fabrikası

Sirius PV USA” markası ile 2023 yılında yaptıkları yatırımla ABD’deki fabrikayı açarak güneş paneli üretimine başlayacaklarını dile getiren Arda Yalı, “ABD’deki fabrikamızda 2023 Aralık'ta seri imalat koşulsuz şartsız olacak. “Sirius PV USA”, Fotovoltaik panel üretim bandının kapasitesi 1.000 MW olacak ancak ilk yıl için 500 MW üretim hedefindeyiz. ABD’de 60.000 MW’lık bir pazar büyüklüğünde, bir haftada satılacak bir ürün miktarı” diye konuştu.

“ABD’nin en büyük 5’inci fabrikası”

Bu nedenle yerleşkeyi seçerken, kapasite artırımı ihtiyacını da dikkate aldıklarını dile getiren Yalı, “2025 sonuna kadar toplam yıllık 2.000 MW kapasiteye çıkmayı planlıyoruz. Küçük bir kapasiteyle üretime başlayacak olsak da. “Sirius PV USA” markasıyla üretim yapacağımız fabrikamızda kurulduğumuz tarih itibarıyla, ABD’de kurulu en büyük beşinci fabrika olacağız. Yatırımlarımız sürecek. Güneş enerjisinde “hücre” üretimini yaparak bağımsızlığımızı ve üretim kapasitemizi başka ülkelere bağlı olmadan artırmak istiyoruz. Türkiye’de hücre fabrikası kuracağız” değerlendirmesinde bulundu.