DeFacto, siparişlerinde önceliği deprem bölgesine verecek

DeFacto, deprem bölgesine yönelik yeni bir adım daha attı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde deprem bölgesinde bakanlığın himayesindeki tüm çocukların giyim ihtiyacını bir yıl boyunca karşılayacak olan DeFacto, bu kez bölgedeki ekonomik hareketliliğin yeniden başlaması için harekete geçti.

Pandemi döneminde ödeme dengesi bozulan hazır giyim tedarikçilerine 900 milyon TL’lik destekle can suyunu sağlayan DeFacto, bu katkıyı deprem bölgesinde yer alan iş ortaklarına verdiği destekle artırıyor. Bu doğrultuda DeFacto, bölgedeki iş ortaklarına yönelik toplamda 6,5 milyon adet ürün siparişi geçecek.

Ayrıca bu ürünler, müşterilerde farkındalık oluşturmak amacıyla, mağazalar ve online kanallarda deprem bölgesinde yer alan illerde üretildiğine dair etiketlerle satışa sunulacak ve satışlarını artırmaya yönelik tanıtım destekleri de verilecek.

DeFacto, ayrıca Tedarikçi Finansmanı Sistemi (TFS) yoluyla 6,5 milyon adet ürünün ödemelerini de erken gerçekleştirecek.

Pandemide 900 milyon liralık destek sağladı

Deprem bölgesinde üretim ve istihdamı korumak adına ‘Üretim hiç durmasın’ hareketini başlatan DeFacto, benzer bir anlayışı pandemi döneminde de gerçekleştirmişti. O dönem tüm siparişlerinde iptaller yaşayan tekstil sektöründe sistemin durmaması, tezgahların çalışmaya devam etmesi için taşın altına elini koymuş ve 500’ü aşkın tedarikçiye 900 milyon TL kaynak sağlayarak onlara can suyu olmuştu. DeFacto bu anlayışıyla o dönem zor bir süreç geçiren ve sipariş talepleri düşen tedarikçilerin sürdürebilirliğini sağlamıştı.

‘Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ kampanyasına destek

DeFacto, depremin ilk anından itibaren ilgili devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ile beraber tek yürek ve dayanışma ile yaptığı koordinasyonlu çalışmaların yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ kampanyasında da yer aldı. Bu kapsamında DeFacto, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde müşteriler tarafından sipariş verilen ihtiyaç malzemelerini de AFAD koordinasyonunda kargo ücretsiz olarak deprem bölgelerine yönlendirdi.