DeFacto’dan Mauritius Adası'na yeni mağaza
DeFacto, Hint Okyanusu'nda yer alan Mauritius Adası'nda yeni mağazasını açtı.
DeFacto, 100 ülkede 500'ü aşkın offline mağazası ve online satış kanallarıyla faaliyetlerine devam ediyor. Yeni mağaza yatırımlarına devam eden marka, son olarak Hint Okyanusu'nda yer alan Mauritius Adası’nda mağaza açtı.
Ulaşılabilir moda vizyonuyla 5 kıtada uygun fiyatlı ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunan DeFacto, Tribeca AVM içinde açtığı 630 metrekarelik iki katlı mağazası ile hizmet verecek.
Kadın, erkek, çocuk ve bebek ürünlerinin yer aldığı mağazada 17 bin ürün Mauritius halkına sunulacak.