Derimod'dan 50. yılda 6,5 milyar TL'lik hedef

YENER KARADENİZ

Deri ürünleri üretim ve ihracatı amacıyla 1974'te kurulan ve bugün deri konfeksiyon ve ayakkabıda kendi segmentinde ilk sırada yer alan Derimod, 50. yılında ortaya iddialı hedefler koydu. “50 çok iyi yıl” söylemi ile yeni yaşını kutlayan marka, yeni dönemde 100 yurtiçi, 25 yurtdışı mağaza ve 6,5 milyar TL ciro hedefliyor. Geçen yılı 4 milyar TL gelir ile kapattıklarını söyleyen Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, son 3 yılda döviz bazında ise iki kat büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, yılda 250 bin adet deri giyim ürünü ve 2,5 milyon adet de ayakkabı ve çanta satışı gerçekleştirdiklerini söylüyor. Derimod’un 50. Yılı dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelen Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, markanın 50 yıllık öyküsü ve önümüzdeki dönem hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Üretici olarak başladı

Murat Zaim, Derimod’un 1974’te Ümit Zaim ve Zerrin Zaim tarafından deri ürünleri ihracatı amacıyla kurulduğunu ve o dönem AB’nin çok büyük markalarına üretim yaptıklarını anlattı. Zaim, “Markanın bugün geldiği noktada ciddi bir dönüşüm var. Yola üretici olarak başlayan Derimod, bugün artık tamamen perakende operasyonu yöneten bir marka. Bu da Derimod’un yaptığı önemli bir dönüşüm. Bu dönüşümle birlikte marka tamamen ikinci kuşak tarafından yönetiliyor” dedi.

Murat Zaim'in verdiği bilgiye göre markanın kurucularından Ümit Zaim hali hazırda Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam ediyor ve tecrübeleri ile şirkete yön veriyor. Markanın genetiğinde hep iyi olmanın yer aldığını belirten Murat Zaim, “İyi üretmek, iyi hizmet vermek genetiğimizde hep vardı. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ile tedarikçilerimiz ile de her zaman iyi olma hali var. Yaptığımız araştırmalar da gösteriyor ki Derimod’un algısı da hep bu yönde gelişmiş. Biz de bu nedenle 50. Yılımızda '50 çok iyi yıl' söylemini kullandık. Biz markamızın 50. Yılında bulunduğu konumdan son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

Peki marka geçen yılı nasıl kapattı ve bu yıl hedefler neler?

Yılda 2,5 milyon ayakkabı satıyor

Murat Zaim, “2023 enteresan olsa da bizim için rakamsal olarak iyi bir yıl oldu. Yüzde 100 büyüme ile 4 milyar TL ciro ile kapattık. Bu sene de 6,5 milyar TL ciro hedefi koyduk. TL ciro enflasyonist ortamda çok anlamlı değil. Biz işimizin sağlığını adet ve döviz bazlı satışlardan da takip ediyoruz. Bu kapsamda son 3 yılda döviz bazlı satışlar iki katına çıktı. Bu sene de döviz bazında 200 milyon dolar hedef koyduk. Adet olarak kendi segmentimizde en yüksek ayakkabı ve deri giysi satan markayız. Euromonitör’ün Kasım 2023 verilerine göre spor ayakkabı haricinde kendi markası ile en fazla ayakkabı satan marka Derimod oldu. Adette ise ayakkabı ve çantada 2,5 milyon, deri giyside ise 250 bine ulaştık. Bu sene de adet bazında yüzde 5 artış hedefliyoruz” diye konuştu.

Online satış oranı yüzde 25'e çıkacak

Son iki senedir teknolojiye yatırım yapan Derimod'da e-ticaret oranı yüzde 20’ye ulaştı. Murat Zaim, bu yıl bu u oranı yüzde 25’e ulaştırmak istediklerini i kaydetti. E-ticaret hamlesinin ikinci ayağı olarak 2022’de Zalando ile yurt dışı operasyonu başlatan Derimod, Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinde de e-ticaret platformları ile büyümeyi planlıyor. Zaim’in verdiği bilgilere göre Derimod mağazalarında her yıl 2 milyon ziyaretçi ağırlanırken bu rakam online kanalda 3 milyona ulaşıyor. Böylece her yıl 5 milyonu aşkın tüketici Derimod’u ziyaret ediyor. Derimod’un 2024 hedeflerinin önemli bir ayağı da toplumsal cinsiyet eşitliği olduğuna da dikkat çeken Murat Zaim, üst yönetim ve merkez çalışanlarının yüzde 50’den fazla oranının kadınlardan oluştuğu bilgisini verdi.

100 yurtiçi, 25 yurtdışı mağazaya ulaşacak

Derimod’un hali hazırda Türkiye’de 88, yurtdışında ise 8 ülkede 15 mağazası bulunuyor. Marka AB’de Zalando ile de online satışa başlamış durumda. Murat Zaim’in verdiği bilgilere göre Derimod, Türkiye’de 88 olan mağaza sayısını 2 yılın sonunda 100’e çıkarırken. 8 farklı ülkede 18 olan mağaza sayısını ise 25’e çıkartacak. Marka sadece mağaza sayısını artırmıyor artan marka karmasına paralel olarak mağaza metrekarelerini de 150-200’den 350-400 metrekarelere çıkarıyor. Murat Zaim, son olarak dünyada bin mağazası bulunan İtalyan Geox’un distribütörlüğünü aldıklarını belirterek, iş birliğini Alberto Guardiani, Skechers, Harley Davidson, Caterpillar, Camper, Birkenstock gibi markalarla devam ettirdiklerini söyledi. Geox’un mağazalarını da açmaya başladıkları bilgisini veren Zaim, ilk mağazanın İzmir İdtinyepark’ta hayata geçtiği bilgisini verdi. Zaim, 3 yıl içinde 15 mağazaya ulaşacak Geox’un üretim için de Türkiye’de numune yaptırmaya başladığını söyledi.