Dev bankadan işten çıkarma kararı: 5 bin 200 kişi ile yollar ayrılacak

ABN Amro Bank, yeniden yapılanla kapsamında dikkat çeken bir karar aldı.

Banka, "Daha verimli ve etkili" olmak için yürütülen yapılanma kapsamında tam zamanlı çalışan sayısını 5 bin 200 kişi azaltacak.

bankanın beş stratejik uzun vadeli hedefe odaklanan yeni bir strateji sunduğunu belirten ABN AMRO CEO'su Marguerite Berard, "Maliyet tabanımızdaki değişikliklerin, özellikle de çalışan sayısındaki azalmanın, çalışma arkadaşlarımız için belirsizlik oluşturduğunun farkındayız. Etkilenen herkesi kapsamlı bir sosyal planla, maddi destek ve yeni fırsatlar bulmada yardım sağlayarak desteklemeye kararlıyız" dedi.

Alfam'ı Rabobank'a satıyor

Bankanın 2028 hedefleri arasında 10 milyar euronun üzerinde gelir ve en az yüzde 12 özsermaye getirisi yer alıyor. Ayrıca ABN AMRO, Alfam kredi işletmesini Rabobank'a satmak için anlaştığını da duyurdu.