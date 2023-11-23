DHL Express Türkiye, yeni hizmet merkezini Denizli'de açtı

DHL Express Türkiye, Denizli’deki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Konuya ilişkin bilgi veren DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, DHL Express Türkiye'nin Denizli'de 1989 yılından beri acente aracılığıyla hizmet verdiğini söyledi.

Pamukkale ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde bulunan, 730 metrekaresi operasyon alanı olmak üzere toplam 1050 metrekare alana sahip büyük bir hizmet binası açmış olmaktan gurur duyduklarını aktaran Demiroğlu, "Dünya ticaretinde çok önemli bir yeri olan Denizli, özellikle tekstilde ve bir sürü yeni sektörde önemli yeri olan bir şehir. Türkiye açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ihracatçılığı desteklemek adına Denizli'de önemli bir yatırımı yaptıklarını belirten Demiroğlu, şöyle devam etti: "Denizli'ye bu verdiğimiz servisle, hizmetle ve özellikle iş ortağımız dediğimiz müşterinin işini geliştirmek anlamında yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik yatırımlarımızla, güneş enerjisi santralleriyle kendi elektrik enerjisini üreten bir merkez burası. 6 adet elektrikli araç şarj istasyonu altyapısı da mevcut. Hedefimiz tüm araçlarımızı elektrikli hale getirmek. Dünyada da amacımız bunu her yere yaymak. 2050 yılında karbon emisyon hacmi harcamamızı sıfıra indirmek gibi iddialı bir hedefimiz var. Bunun için Denizli bizim açımızdan böyle önemli bir mihenk taşı oldu."

Dünya ticaretine hizmet ettiklerini vurgulayan Demiroğlu, "Bugün burada akşam saat beşte aldığımız bir gönderiyi Avrupa'da, Amerika'da ertesi gün sabah saatinde dağıtabilecek kapasitemiz, hizmet ağımız var." ifadelerini kullandı.

Şirketin hizmet kalitesiyle öne çıkmaya çalıştığını anlatan Demiroğlu, şöyle devam etti: "Şirketin hem insana hem müşterisine hem de hizmet kalitesine verdiği değer çok farklı. Bunu zaten bütün müşterilerimizle bugün sohbet edip kendilerinden de duydum. Aslında biz müşterimizin işlerini geliştirmek amacıyla yola çıkmış bir şirketiz. Kuruluş amacımız aslında bu. DHL'yi kuran üç kişi dünya ticaretinde işlerin çok yavaş gittiğini görüp, bavullarıyla uçaklara atlayarak doküman taşıyarak bu işe başlamışlar. O dokümanları, iki ayda ihracat yapılan Uzak Doğu'ya, ABD'den bavullarda o evrakları taşıyarak 3-4 günde yapılır hale getirmişler."

Demiroğlu, DHL'nin yeni yatırımlara devam ettiğini ifade ederek, "Dünya ticareti her zaman büyüyor. Biz de büyüme hedeflerindeyiz, bu yatırımları yapma sebebimiz de o. DHL müşterilerine en iyi hizmeti vermek için yatırımlarımız devam edecek." diye konuştu.