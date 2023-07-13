Dicle Elektrik, 8 milyar TL’lik yatırımı için düğmeye bastı

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

Dicle Elektrik özelleştirmeden bugüne geçen 10 yılda büyük kısmı şebeke yenileme ve güçlendirmeye harcadığı toplamda 20 milyar TL’yi aşan yatırımlarıyla bölgede adından söz ettiriyor. Kesintisiz ve temiz enerjinin abonelere ulaştırılması konusunda önemli çalışmalar yürüten Dicle Elektrik, ülkenin kaynaklarının verimli kullanılması ve kayıt dışı elektrik tüketiminden kaçınılması adına bilinçlendirme çalışmaları ile ön plana çıkıyor. Dağıtım şirketleri arasında en çok yatırım yapan ilk 3 şirket arasında olan Dicle Elektrik, 2023 özelinde 8 milyar liralık yatırım sürecine start verdi. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, ciddi bir dönüşüme imza attıklarını ve arıza sayılarında ciddi düşüşler sağladıklarını söyledi. Arzı sayılarını yüzde 62’ye kadar düşürdüklerini belirten Atalay, istihdam sayılarını ise 10 yılda yaklaşık 3 kat artırdıklarını söyledi. Hizmet verdikleri bölgelerde elektrik tüketiminin Türkiye ortalamasının iki kat üzerinde olduğunu belirten Atalay, eğer tasarrufu istenen noktaya çekersek iki Atatürk Barajı kadar enerjiyi tasarruf etmiş olacağız.

“Aboneyi uçtan uca dönüştürüyoruz”

Arıza izlemeleri için dronlar ve yapay zeka teknolojilerini aktif bir şekilde dört yıldır kullandıklarını belirten Atalay, hizmet verdiklerini şebekelerin tamamına hakim olduklarını belirtti. Dokuz yılda kayıp kaçakla mücadele kapsamında yapmış yatırımlar neticesinde 2022 yılında 28 milyar TL olmak üzere toplam 105 milyar TL’nin vatandaşın cebinde kalmasını sağladıklarını belirten Atalay, bu rakamı artıracaklarını kaydetti. 2023 özelinde 8 milyar liralık yatırım yaptıklarına dikkat çeken Atalay, “650’ye yakın proje ve akıllı şebeke sistemleriyle aboneyi uçtan uca dönüştürüyoruz. Hedefimiz kayıp kaçağı azaltarak doğru tüketimi yaygınlaştırmak” değerlendirmesinde bulundu.

Mahalle mahalle bölge bölge şantiye yatırımları yapıyor

Son sekiz yılda hizmet verdikleri bölgelerde kayıp kaçak oranlarının hangi seviyede olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Memet Atalay sözlerine şöyle devam etti: “Diyarbakır’da yüzde 74’ten 47’ye, Mardin’de yüzde 81’den 53’e, Şırnak’ta yüzde 79’dan 62’ye, Urfa’da yüzde 74’ten 34’e, Batman’da yüzde 68’den 47’ye ve Siirt’te yüzde 34’ten yüzde 14’e kadar kayıp kaçak oranını azalttık. Bazı bölgelerde bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Mahalle mahalle bölge bölge şantiye yatırımlarımızı sürdürüyoruz”