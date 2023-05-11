“Dijital dönüşümde geç kaldık, dünya rekabet merkezi endeksinde 54’üncü sıraya geriledik”

ANKARA (EKONOMİ)-Bünyesindeki 250 personel ile yatırım teşvikleri yanı sıra ihracatta firmaya özel danışmanlık hizmetleri veren ODS Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin, Türkiye’nin dijitalleşme ve dijital dönüşümde geç kaldığını belirterek, Dünya Rekabet Merkezi endeksi sıralamasında 2022 yılında 54’üncü sıraya gerilediğini söyledi.

Kararların veri olmadan alınamayacağını ve verinin anlamlı halde bulunmasının zorunluluk olduğunu dile getiren Seçkin, bunun zamanında elde olmasının da önemine işaret etti. ODS tarafından organize edilen Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Zirvesi’nin açılışında konuşan Onur Seçkin, KOBİ’lerden büyük ölçeklilere kadar şirketlere yönetim danışmanlığı, AB proje danışmanlığı, teşvikli yatırım danışmanlığı, özel ihracat danışmanlığı gibi alanlarda hizmet verdiklerini bildirdi.

İşletmelerin ölçek ve teknoloji seviyesi fark etmeksizin sorunlarının birbirine çok benzediğinin altını çizen Seçkin, burada verimlilik ve üretkenliğin ön plana çıktığını aktardı. Türkiye’nin Dünya Rekabet Merkezi tarafından hazırlanan endekste 2021 yılında 48’inci sırada iken, 2022’de 54’üncü sıraya gerilediği bilgisini veren Onur Seçkin, buna karşılık dijital dönüşümde de geri kalındığını vurguladı. Seçkin, dijitalleşmeyi başaramayan şirketlerin ne yaparsa yapsın sürdürülebilirlik noktasında tıkandığını anlattı.

Veriler anlamlı şekilde yapılandırılmalı

Şirketlerin ellerinde ‘veri’ olmadan karar veremeyeceğini dile getiren Onur Seçkin, verinin anlamlı şekilde yapılandırılmış olması yanı sıra zamanında elde edilmesinin de dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunun altını çizdi. Seçkin, kur ve faizin geleceği konusunda sağlıklı öngörü yapamayan şirketler içinde ellerindeki stoku satmayanlar olduğuna dikkat çekerken, bunu yapanların da gerçekçi bir stok maliyetini bilmesi gerektiğini vurguladı.

“En uygun değil en hızlı olan tercih ediliyor”

Conculting Group EDT Kıdemli Yöneticisi Nimet Demir, genellikle ihtiyaçların son dakika bilindiğini belirterek, bu yüzden şirketlerin en uygun olanı değil en hızlı olanı tercih etmek zorunda kaldığını söyledi. Demir, işletmelerin üretim, satın alma, satış dahil tüm unsurlarının yazılımda ortak dil kullanmasının önemine işaret etti. Girişimci Fuat Sami’nin modere ettiği zirvede, Logosoft Genel Müdürü Yardımcısı Aylin Güllü, Digitera Ürün Yöneticisi Levent Şahiner, Colendi Ürün Yöneticisi Ayberk Bozkuş, Ödüyo Finansal Teknoloji Genel Müdürü Erman Yapıcı ile ODS Kıdemli Yöneticisi Güneş Atay birer sunum yaptılar.