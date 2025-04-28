Dirençli binaların temeli su yalıtımıyla atılır

Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem, su yalıtımının hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplam inşaat maliyetinin yalnızca yaklaşık yüzde 1'ine denk gelen su yalıtımı, binanın yapısal bütünlüğünü korumak ve can güvenliğini sağlamak açısından kritik bir yatırım. Bu küçük maliyet, olası büyük felaketlerin önüne geçilmesinde önemli bir rol oynuyor.

"Su yalıtımı, kritik bir unsurdur"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan şunları söyledi:

“Su yalıtımı, çoğu zaman göz ardı edilen ancak deprem anı ve sonrasında bina sağlamlığı üzerinde belirleyici olan kritik bir unsurdur. Yetersiz ya da standartlara uygun olmayan su yalıtımı, demir donatıların taşıma kapasitesini önemli ölçüde azaltır ve yapının bütünlüğünü tehdit eder. Su yalıtımı eksikliği nedeniyle temelden itibaren korozyona uğrayan taşıyıcı unsurlar, yalnızca yapısal zararlara değil, aynı zamanda insan hayatına da mâl olabilir. Bu nedenle su yalıtımı konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak hepimizin sorumluluğu. ODE Yalıtım olarak bu alandaki Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürüyor, yeni nesil yalıtım çözümleri geliştiriyor ve yapıların depreme karşı daha dayanıklı hale gelmesine katkı sağlıyoruz.”



2023 yılında gerçekleştirilen “Su Yalıtımı ve Binaların Deprem Güvenliği Algı Araştırması”nın sonuçlarını da paylaşan Turan, “Araştırmamıza göre, katılımcıların yalnızca yüzde 2,2'si su yalıtımının depreme karşı dayanıklılıkta önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Dahası, yüzde 45'i yaşadığı binada su yalıtımı olup olmadığını dahi bilmiyor. Bu bilinç eksikliğini gidermek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğümüz akademik çalışmalar ve yayımladığımız ‘Binalarda Su Yalıtımı' kitabıyla toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.