Disney hisseleri yüzde 3 oranında geriledi

Investing.com'un haberine göre Iger, Disney'in yayın hizmeti için teknolojiyi geliştirmeyi amaçladığını açıkladı. Bu teknoloji, özellikle aboneliklerini iptal edebilecekleri endişesi varsa, hizmetin abonelere ilgilerini korumak için kişiselleştirilmiş bildirimler göndermesini sağlayacaktır.

2019'daki tanıtımından bu yana, Disney+ için abone sayısını artırmak Disney için bir öncelik olmuştur. Bununla birlikte, şirket şu anda finansal bir başabaş noktasına ulaşmak için giderleri azaltmaya çalışıyor.

Iger ayrıca Disney'in doğrudan tüketiciye yayın bölümünün ileriye dönük olarak çift haneli kâr marjlarına ulaşmasını beklediğini belirtti.

Iger ayrıca konferans sırasında katılımcıları şirketin tema parkı bölümünün uzun bir süre boyunca istikrarlı bir büyüme yaşayacağının öngörüldüğü konusunda bilgilendirdi. Bununla birlikte, bölümün son zamanlardaki çift haneli büyüme oranlarının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını da kabul etti.