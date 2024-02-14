Disney Plus abonelik ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar...

Çevrim içi dizi ve film platformu Disney Plus, üyelik ücretlerine zam yaptı. Disney Plus, bugüne dek aylık bazda 64,99 TL, yıllık bazda 649 TL karşılığında satın alınabiliyordu. Aylık abonelik 134,99 TL'ye yükseldi.

Disney Plus eski ve yeni ücretlendirmeler şu şekilde:

Aylık abonelik 134,99 TL, eski fiyat 64,99 TL

Yıllık abonelik 1349,90 TL, eski fiyat 649 TL

Öte yandan zamlı tarifelerin yıllık abone olanlarda mevcut kullanıcılar için değil yeni aboneler için olduğu belirtildi. Aylık aboneler ise mevcut abonelik sona erdikten sonra zamlı fiyattan ödeme yapacak.