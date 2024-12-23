Doğanay Gıda: Markamıza ait hiçbir fabrikayı satmadık

Doğanay'dan yapılan açıklamada, haberlere konu olan Kızılay'ın satın aldığı fabrikanın markalarıyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Doğanay markasıyla şalgamdan, turşu suyuna, limonatadan çeşitli sirke ve soslara kadar tüm ürünlerin üretim ve dağıtımının yapılmakta olduğu tesis ve tüzel kişilik, tüm marka ve isim haklarıyla birlikte 2020 yılında markanın kurucusu olarak bilinen Remzi ve Rafet Doğanay kardeşlerden %100 hisse devri neticesinde satın alınmış olup faaliyetlerine Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. adıyla devam etmektedir.

Haberde adı geçen söz konusu fabrika ise, Doğanay kardeşlere ait olan, şirketimizle ve Doğanay markasıyla hiçbir ilgisi bulunmayan farklı bir tesistir. Haberlerde geçen ‘’Kızılay’ın Doğanay markasına ait fabrikayı satın alması’’ ibaresi bu bağlamda gerçeği yansıtmamaktadır."