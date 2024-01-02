Doğanlar Holding’de üst düzey atama

Doğanlar Holding ve grup şirketleri bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla görev yapan Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Salih Tuncer Mutlucan, Holding ve grup şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği görevlerine ek olarak Doğanlar Holding’e CEO-İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Salih Tuncer Mutlucan, Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği lisansı ve İTÜ İnşaat İşletmesi yüksek lisansının ardından, iş hayatına 1992 yılında bankacılık sektöründe başladı.

Kariyeri boyunca farklı grup ve sektörlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan ve 2019 yılında Doğanlar Holding ailesine katılan Mutlucan, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla holding ve grup şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği görevlerine ek olarak Doğanlar Holding’de CEO-İcra Kurulu Başkanı unvanıyla görev yapacak.