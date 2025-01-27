Dolap'ta 2024'te 17 milyon ürün satıldı

Geçen yıl 17 milyon ürünün satışına aracılık eden ikinci el alışveriş platformu Dolap, kullanıcıların ikinci el ürün satışlarından 4 milyar liranın üzerinde kazanç elde etmesini sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dolap, 2024'e ilişkin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, platformda 17 milyonun üzerinde ürün satılırken, bunların 12 milyonunu ikinci el ürünler oluşturdu.

Dolap kullanıcıları, ikinci el ürün satışından 4 milyar liranın üzerinde kazanç elde etti. Platformda kullanıcılar beğeni, teklif, takip, yorum gibi özelliklerle alışveriş sürecinin bir parçası olabiliyor. Bu etkileşim araçları sayesinde 2024'te toplam etkileşimin 7 milyonu bulduğu platformda yapılan alışverişlerin önemli bir kısmı da alıcıların satıcıya fiyat teklifi sunabildiği "teklif" yöntemiyle gerçekleşti.

Bu yöntem sayesinde alıcılar ürünler için istedikleri fiyatı teklif ederek pazarlık yapma imkânı bulurken, satıcılar da daha fazla satış yapma şansı yakaladı. Tekliflerle elde edilen toplam indirim tutarı ise 815 milyon lirayı aştı.

8,3 milyonun üzerinde ürün satışı

Dolap'ta, 2024'te kategori bazlı performansa göre, "Kadın Giyim ve Aksesuar" kategorisi 8 milyon 300 binin üzerinde ürün satışıyla açık ara liderliğini korudu.

Bu kategoride en çok tercih edilen ürün grupları arasında pantolon, gömlek, günlük elbise, bluz ve spor ayakkabı yer aldı. "Ev & Yaşam" kategorisi ikinci sırada yer alırken, bu kategoriyi "Erkek Giyim ve Aksesuar", "Çocuk & Bebek" ve "Elektronik" takip etti.

Dolap'ta 2024'te hem alış hem satışlarda İstanbul açık ara önde gitti. İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip etti. Bursa ve Antalya ise alış ve satışlarda ilk 5 şehir arasında yer aldı. Yılın en yoğun satış dönemi mart ayı olarak kaydedilirken, söz konusu ayda en çok satılan ürün grubu "pantolon" oldu.