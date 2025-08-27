Domino's Pizza'da mali kriz sürüyor: Fiyatlar düşürülecek

  1. Ekonomim
Domino's Pizza satışların yeni mali yılda hızla düşmesi üzerine harekete geçti. Şirket, şubelerini daha karlı hale getirmek için yüksek fiyatlardan ve yiyecek kuponlarına bağımlılıktan uzaklaşarak daha düşük fiyatlara geçeceğini açıkladı.

Fast food devi Domino's Pizza son yıllardaki çöküşü hızlandı. Dünya genelinde 3 bin 500'den fazla restoranı bulunan şirket özellikle bu yıl karlılığında sert düşüş yaşadı. 

Hisseler, Sidney'deki erken işlemlerde yüzde 20 düşüşle 15,52 Avustralya dolarından işlem gördü. Bu düşüş, şirketin piyasa değerini 1,46 milyar Avustralya dolarına (948 milyon ABD doları) düşürdü.

83 yaşındaki milyarder Yönetim Kurulu Başkanı Jack Cowin liderliğindeki Domino's, yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da sona eren yılda 3,7 milyon Avustralya doları zarar ettiğini, bir önceki yılki 96 milyon Avustralya doları kârından daha fazla zarar ettiğini açıkladı.

NTV'nin aktardığına göre şirket, hissedarlara yaptığı son temettü ödemesini yarıdan fazla azalttı ve maliyetleri düşürüp operasyonları basitleştirdiğini belirtti.

Cari mali yılın ilk yedi haftasında, aynı mağaza satışları, son raporlama yılında yüzde 0,2 düştükten sonra yüzde 0,9 azaldı. 

Cowin, sonuçların açıklanmasının ardından analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, "İşin maliyet tarafında büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Bu lafta kalmıyor" dedi.

Fiyatlar düşecek

Cowin, şirketin menü fiyatlarını daha şeffaf hale getirmek ve Domino's franchise sahipleri için şubeleri daha karlı hale getirmek amacıyla yüksek fiyatlardan ve yiyecek kuponlarına bağımlılıktan uzaklaşarak daha düşük fiyatlara geçeceğini söyledi.

Cowin, "Açıkça söylemek istiyorum, bu her zamanki gibi bir iş değil. Domino's'un kârlı bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli değişiklikleri yapıyoruz" ifadesini kullandı.

