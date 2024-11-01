DSDF fiyat düşürdü, Ekol masadan kalktı!

AYSEL YÜCEL

Danimarkalı Lojistik devi DFDS, Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık ağını satın almak için yaptığı anlaşmanın iptal olduğunu duyurdu.

DFDS, Mayıs 2022 tarihinde Ekol’ün uluslararası karayolu taşımacılığı bölümünü devralmak için prensipte el sıkışmış, 2023'ün nisan ayında bu satın alma için Rekabet Kurulu da onay vermişti. Danimarkalı şirket, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık ağını 1.9 milyar kron (277 milyon dolar) karşılığında satın almak için anlaştığını duyurmuştu.

DFDS, açıklamasında, “Belirli sözleşme koşulları, kararlaştırılan son tarihe kadar yerine getirilmediği için DFDS, hisse satın alma anlaşmasını feshetmiş olup, işlem bu nedenle gerçekleşmeyecek” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ’nin Ekol’e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, devir işlemine 24 saat kala DFDS, pazardaki olumsuz gelişmeler ve taşımacılık tarafındaki karlılıkların düşmesi nedeniyle fiyatta indirim istedi. Ekol yönetimi ise sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kala böyle bir talep gelmesini etik bulmadığı için satıştan vazgeçti.

13 ülkede ofisi bulunuyor

Ekol Uluslararası Karayolu Taşımacılığı şirket, grubun cirosunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. 1990 yılında kurulan Ekol, taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketi. Ekol’ün Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere 13 ülkede ofisi bulunuyor. Kapalı alanı 1.000.000 m²’nin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok trenleri ve 7 bin 500 aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alıyor.