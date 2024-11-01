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ABD'de enerji şirketlerinin karı üçüncü çeyrekte azaldı

ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinden ExxonMobil'in karı bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5, Chevron'un karı yüzde 31 düştü.

Haber Merkezi
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ABD'de enerji şirketlerinin karı üçüncü çeyrekte azaldı
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Enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançolarını yayımladı.

Buna göre, ExxonMobil'in net karı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 azalışla 8,6 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,1 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Enerji devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,25 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 1,92 dolara geriledi.

Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 90 milyar dolar olarak hesaplandı. ExxonMobil'in geliri geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar olmuştu.

ExxonMobil'in karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken geliri beklentilerin altında kaldı.

Chevron'un karı da beklentilerin üzerinde

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 azalarak 4,5 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,5 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Chevron'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,48 dolar olan hisse başına net karı bu yılın aynı döneminde 2,48 dolara indi.

Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 50,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Chevron'un geliri geçen yılın aynı döneminde 54,1 milyar dolar olmuştu.

Chevron'un karı ve geliri, bu dönemde kaydedilen düşüşe rağmen piyasa beklentilerini geride bıraktı.

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