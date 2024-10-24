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IBM'in gelirleri analist beklentilerini yakalayamadı

Teknoloji devlerinden IBM satışları gerilerken, hisse başı karı beklentileri aştı. Gelirler analistlerin beklentilerinin altında kalırken, hisseler de geriledi.

Haber Merkezi
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IBM'in gelirleri analist beklentilerini yakalayamadı
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International Business Machines Corp (IBM) üçüncü çeyrekte danışmanlık talebindeki yavaşlamadan etkilendi ve gelirleri analist beklentilerinin gerisinde kaldı.

Yatırımcıların memnun etmeyen üçüncü çeyrek sonuçlarının etkisiyle IBM hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 8'e varan oranda geriledi.

Satışlar geriledi

Üçüncü çeyrekte IBM'ın satışları sadece yüzde 1 artarak 14,97 milyar dolara yükseldi ve analistlerin ortalama tahminini 15,07 milyar dolar seviyesindeydi.

Üçüncü çeyrek yazılım satışları yüzde 9,7 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı ve ortalama analist tahmini olan 6,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. IBM'in beş yıl önce satın aldığı Red Hat'in büyümesi yüzde 14'e sıçradı. Altyapı gelirleri ise beklenenden daha sert bir düşüşle yüzde 7 azalarak 3,04 milyar dolara geriledi.

Hisse başı kar beklentileri aştı

Danışmanlık üçüncü çeyrek yazılım satışları yüzde 9,7 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı ve ortalama analist tahmini olan 6,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. IBM'in beş yıl önce satın aldığı Red Hat'in büyümesi yüzde 14'e sıçradı. Altyapı gelirleri ise beklenenden daha sert bir düşüşle yüzde 7 azalarak 3,04 milyar dolara geriledi.

Üçüncü çeyrekte hisse başına kar ise 2,23 dolar olan beklentinin üzerine çıkarak 2,30 dolar oldu.

Yeni ürün planlanıyor

IBM Mali İşler Direktörü Jim Kavanaugh, IBM'in ana bilgisayar ürün döngüsünün sonuna yaklaştığını ve gelecek yıl yeni bir ürün çıkarmayı planladığını söyledi. Segmentteki müşterilerin bütçelerini genişletmediğini ve bazı üretken yapay zekâ projelerinin geleneksel danışmanlık pahasına geldiğini söyledi. Kavanaugh, faiz oranları ve jeopolitik gerilimler gibi ekonomik faktörlerle ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle temkinli harcama yapmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kavanaugh, IBM'in ana bilgisayar ürün döngüsünün sonuna yaklaştığını ve gelecek yıl yeni bir ürün çıkarmayı planladığını söyledi.

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