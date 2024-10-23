Boeing 6,2 milyar dolar zarar açıkladı

Boeing 6,17 milyar dolar net zarar bildirdi ve 2024 yılında toplam zararı yaklaşık 8 milyar dolara çıktı.

İşletme nakit akışının eksi 1,345 milyar dolar olduğu açıklanırken, şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1 oranında düşüşle 17,8 milyar dolar gelir bildirdi.

Boeing, üçüncü çeyrek kazançlarındaki düşüşe yönelik, grevci işçilerin yapacakları oylama öncesinde istikrarsız ortama vurgu yaparken, işletme nakit akışının "daha düşük ticari geniş gövde teslimatlarının yanı sıra IAM iş bırakma eyleminin etkisi de dahil olmak üzere olumsuz işletme sermayesi zamanlamasını" yansıttığını söyledi.