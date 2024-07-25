Duray Ulaşım Sistemleri, Alstom’a satıldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye'nin önde gelen makine üreticilerinden olan Durmazlar Makine bünyesinde raylı sistemler alanında üretim yapan Duray Ulaşım Sistemleri, Fransız Alstom’a satıldı. Yılbaşından bu yana süren görüşmeler nisan ayı itibariyle resmi hale gelmiş, Haziran ayında ise devir işlemleri tamamlanmıştı. Alstom’dan yapılan açıklamada Bursa’daki teknoloji ve ileri endüstriyel kabiliyete sahip yeni Endüstri Merkezi yatırımıyla Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinde demiryolu altyapısını güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Alstom Türkiye Genel Müdürü Kerem Bugay, “Demiryolu çözümleri alanında 70 yılı aşkın süredir ülkemizin güvenilir bir çözüm ortağı olarak ülkemize, sektörümüze ve toplumumuza yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2023 yılında Alstom Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ni faaliyete geçirerek ülkemizdeki uzun vadeli yatırım planımızı başlattık. Şimdi ise Bursa'daki yeni İleri Endüstri Merkezimiz ile Türkiye'ye yatırım yapma ve ülkemizin modern raylı sistem hedeflerine katkıda bulunma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Avrupa'daki büyük demiryolu projelerine hizmet verme deneyimimizle gelecekte, Bursa’daki merkezimizin faaliyetlerini ülkemizin gereksinim ve hedeflerine uyum sağlayacak şekilde genişletmeye hazırız” dedi. Merkezin Genel Müdürü Nazlı Zengin ise “Bu yeni yatırım ile Türkiye’yi Alstom’un projeleri için bir komponent üretim üssü haline getirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde fabrikamızı kademeli olarak geliştirerek endüstriyel kapasitemizi ve işgücümüzü iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Raylı sistem çözümleri alanında küresel bir oyuncu olan Alstom, Türkiye dahil 63 ülkede 80 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye'deki faaliyetlerine 1955 yılında, TCDD'ye yolcu lokomotiflerinin teslimatı ile başlayan Alstom; Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgesi için sinyalizasyon, altyapı uzmanlığı, proje yönetimi, teklif yönetimi, mühendislik, eğitim ve satın alma faaliyetlerini İstanbul'dan yürütüyor. İstanbul Teknopark’ta da faaliyet gösteren Alstom, raylı sistem sinyalizasyonu tasarımı ve uygulaması konusunda global bir demiryolu şirketi tarafından Türkiye’de yapılan ilk yatırım olmak özelliğini taşıyor.