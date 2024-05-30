Duyar Pompa gençlere iklim krizini anlattı

Marmara Üniversitesi Makine ve Çevre Mühendisliği öğrencileri ile iklim krizi hakkında düzenlenen seminerde buluşan ve onlara özel bir sunum yapan Faik Öner, Paris İklim Anlaşması kapsamında, sanayi sektöründe yeşil dönüşümü ve Türkiye’nin ‘2030-2053 sıfır emisyon’ hedeflerini anlattı. Faik Öner, Marmara Üniversitesi’nde yaptığı sunumunda şunlara değindi:

“Küresel ısınmanın etkilerini hızlı bir değişim ile görüyor ve yaşıyoruz. Sıcaklık artışı büyük çaplı yangınlar olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliğinin hızını ve etkisini değiştirmek mümkün. Buna istinaden Paris İklim Anlaşması’nda alınan kararlara bağlı olarak ülkemizde de 2030 ve 2053 net sıfır emisyon hedefi bulunuyor. Su ve enerji tasarrufuna önem veriyoruz. Pompa ve hidrofor sistemlerimiz verimli enerji sarfiyatıyla çalışarak çevre dostu bir yaklaşımda hizmet veriyor. Atıklarımızı geri dönüşüme veriyoruz. İklim krizine karşı mücadele etmek için sanayide yeşil dönüşümün gerekliliğine inanıyoruz. Yenilebilir enerji kullanımının, enerji ve su tasarrufunun, fosil yakıt kullanımını azaltmasının ve atıkların dönüştürülmesinin destekçisi oluyor, bu ilkelere göre hareket ediyoruz.”

Son 60 yılda 70’den fazla sulak alan kurudu

Dünya genelinde nüfusun artış eğilimindeyken, doğal kaynakların tükendiğini belirten Öner, sözlerini şöyle sürdürdü: “2030 yılında dünya nüfusu yüzde 10 artacak ve su kaynakları da yüzde 20 azalacak. Su yetersizliğinden dünya nüfusunun yüzde 49’u ve tarım alanlarının yüzde 78’i olumsuz etkilenecek.”

Son 28 yılda göllerdeki su oranının yüzde 53 azaldığına dikkat çeken Öner, “318 milyon hektar ormanlık alan iklim krizine bağlı nedenler ile yok oldu. Veriler iklim krizinin feci sonuçlarını gösteriyor. Türkiye’de son 60 yılda 70’den fazla sulak alan kurudu. 1,5 Marmara Denizi büyüklüğünde tarım alanı yitirildi. 2015 yılından beridir 23 bin orman yangınında 230 bin hektar orman arazisi zarar gördü.” dedi.