E-ticaret profesyonelleri Black Friday öncesinde Ecom Friday'de buluştu

Ecom Friday etkinliğinde, Digital Growth Art Kurucusu Fatoş Piranlıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Piranlıoğlu, Black Friday gibi yoğun alışveriş dönemlerinde e-ticaret yöneticilerinin odaklanması gereken temel metriklere dikkat çekerek, kampanya performans analizlerinin ve stok dönüşüm oranlarının başarı için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmasında, “E-ticarette başarı, doğru verileri izleyip hızlı aksiyon almakla mümkün. Bu dönemde, tüketici beklentilerine hızlı yanıt verebilmek ve esnek stratejiler geliştirmek çok önemli. Ecom Friday gibi platformlar, bu bilgi alışverişini mümkün kılarak sektörel gelişime katkı sağlıyor,” ifadelerini kullandı.

Yeni stopaj düzenlemesi

Penti E-Ticaret Direktörü Mehmet Türkel ise etkinlikte, pazaryerlerini etkileyen yeni stopaj düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Bu düzenlemenin sektöre olası etkileri ve işletmelerin bu sürece nasıl uyum sağlayabileceği detaylı bir şekilde ele alındı.

Dijital pazarlamada yenilikçi uygulamalar

Boosmart Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, dijital pazarlama ve e-ticaret alanındaki yenilikçi uygulamalar üzerine gerçekleştirdiği sunumda, özellikle Google Ads, Meta ve TikTok reklamları gibi platformlarda Black Friday dönemine özel dikkat edilmesi gereken noktalara odaklandı. Ünlüsoy, kampanyaların stok durumları ve kullanıcı talepleriyle uyumlu hale getirilmesinin önemini vurgularken, hızlı aksiyon almanın ve veri odaklı analizlerin başarının anahtarı olduğunu belirtti. Reklam bütçelerinin dinamik şekilde optimize edilmesi gerektiğini dile getiren Ünlüsoy, yoğun alışveriş dönemlerinde edinilen bu içgörülerin tüm sektörle paylaşılmasının önemine de değindi.

E-ticarette dönüşüm ve gelecek

Etkinlikte Google’da Retail Industry Manager olarak görev yapan Mert Turay da fireside chat formatında bir oturum gerçekleştirdi. Turay, e-ticarette dijital dönüşüm süreçlerini ve gelecekteki fırsatları ele alırken, Google’ın sektöre sunduğu yeniliklerden örnekler paylaşarak katılımcılara ilham verdi.

Black Friday Checklist

Etkinliğin sonunda Harun Ünlüsoy, Black Friday dönemine yönelik hazırlanan kapsamlı bir kontrol listesini katılımcılarla paylaştı. Stok yönetiminden sunucu altyapısına, reklam optimizasyonundan hızlı karar alma süreçlerine kadar birçok önemli başlığı içeren bu liste, markaların yoğun alışveriş dönemlerini başarıyla yönetmeleri için rehber niteliğinde hazırlandı. Ünlüsoy, bu listeyi boosmart.com üzerinden ücretsiz erişime açtıklarını ve sektörle bu deneyimleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

E-ticaret yöneticilerinin buluşma noktası

Ecom Friday, e-ticaret profesyonellerine Black Friday gibi yoğun alışveriş dönemlerinde başarıya ulaşmaları için stratejik bir yol haritası sundu. Digital Growth Art ve Boosmart iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, sektördeki yeniliklerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform olarak büyük ilgi gördü. Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcilerini bir araya getiren Ecom Friday, e-ticaret ekosistemine ilham veren değerli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.