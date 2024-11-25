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Efsane Kasım raporu: İndirim furyasının ilk 15 gününde en çok hangi site ziyaret edildi?

Kasım ayının gelişiyle birlikte indirim yarışı başladı. Dev markalar ürünlerinde dikkat çeken indirimlere imza atarken, indirim kampanyalarını duyurmak için gösterimlerini artırdı ve tüketicilerin ilgisini çekmeye çalıştı. Peki Kasım ayının ilk iki haftasında en çok ziyaretçiyi hangi e-ticaret siteleri topladı? Gösterimlerde başı çeken kim oldu? İşte detaylar...

Haber Merkezi
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Efsane Kasım raporu: İndirim furyasının ilk 15 gününde en çok hangi site ziyaret edildi?
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Yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Kasım ayı indirimleri büyük kampanyalar eşliğinde başladı.

Gemius Audience’ın 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasındaki verilerine göre en fazla erişime sahip  e-ticaret sitelerine bakıldığında ilk sırada yüzde 67 erişime ulaşan Trendyol görüldü.

Trendyol’un ardından gelen Hepsiburada yüzde 50.8 erişime sahip olurken, Sahibinden.com da bu indirim döneminde yüzde 45.2 erişim ile ilk 3 sırada yer aldı.

En fazla SOV yapan e-ticaret siteleri

Kasım indirimlerini daha fazla kullanıcıya duyurmak için kesenin ağzını sonuna kadar açan e-ticaret devleri gösterimlerini artırarak satış hacmini büyütmeye çalıştı.

Gemius Adreal’in verilerine göre Kasım’ın ilk iki haftasında LC Waikiki yüzde 13,6 SOV ile ilk sırada yer aldı.

Trendyol yüzde 9,6 ile ikinci sırada yer alırken, Hepsiburada ise yüzde 8,3 ile Trendyol’un hemen ardından geldi.

En fazla GRP yapan e-ticaret siteleri

Kasım indirimlerine yoğunlaşan ve en fazla GRP yapan e-ticaret siteleri sıralandığında karşımıza ilk çıkan şirket ise LC Waikiki oldu.

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