  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. E-ticaret sitesi eBay, Tise'ı satın aldığını duyurdu
Takip Et

E-ticaret sitesi eBay, Tise'ı satın aldığını duyurdu

ABD merkezli internetten alışveriş sitesi eBay, ikinci el moda ve iç tasarım ürünleri için sosyal bir pazar yeri olan Tise'ı satın aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
E-ticaret sitesi eBay, Tise'ı satın aldığını duyurdu
Takip Et

Çevrimiçi alışveriş sitesi eBay, Norveç'in Oslo kentinde bulunan Tise platformunun Z kuşağı ve milenyum kuşağından oluşan bir müşteri topluluğuna kapı açacağını belirtiyor.

Tise'ın satıcıları takip etme, ilanları beğenme ve yorum yapma ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri alma gibi topluluk özellikleri ve mevcut envantere odaklanması, eBay'ın tüketici deneyimini geliştirmesi bekleniyor.

Tise, 2022 yılında eBay Ventures'tan yatırım alan ilk şirket oldu

eBay Küresel Pazarlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oliver Klinck "Bu satın alma, Tise'a yaptığımız yatırımın doğal bir sonraki adımıdır ve Tise'ın stratejisini hızlandırmamıza ve inovasyon için yeni fırsatların kilidini açmamıza olanak tanıyacaktır. Tise'ın trend envanteri, sadık topluluğu ve sosyal odaklı yaklaşımıyla, eBay'in C2C tekliflerini güçlendirecek ve yeni nesil meraklılarla daha derin bir bağ kuracağız" dedi.

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre şirketin Tise'ı satın alması, daha genç müşterileri çekmek, sosyal ticaret araçlarını genişletmek ve sürdürülebilir perakende pazarında daha güçlü bir varlık oluşturmak için platformunu modernize etmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Anlaşmanın 2025'in dördüncü çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.

Suzuki, 22 yıl sonra logosunu güncellediSuzuki, 22 yıl sonra logosunu güncellediŞirket Haberleri
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandıBakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandıEkonomi
Benzine indirim var mı? İşte 23 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim var mı? İşte 23 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleriBugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Şirket Haberleri
Suzuki, 22 yıl sonra logosunu güncelledi
Suzuki, 22 yıl sonra logosunu güncelledi
Koçtaş ve Yapı Kredi Ustalara Özel Avantajlarla Dolu Bir Dönem Başlatıyor
Koçtaş ve Yapı Kredi Ustalara Özel Avantajlarla Dolu Bir Dönem Başlatıyor
KARDEMİR/Oflaz: Milli hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğiz
KARDEMİR/Oflaz: Milli hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğiz
Nvidia, OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım yapacak
Nvidia, OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım yapacak
Aydem Enerji’de üst düzey iki yeni atama
Aydem Enerji’de üst düzey iki yeni atama
Turkcell, Basketbol Gelişim Merkezi'ne isim sponsoru oldu
Turkcell, Basketbol Gelişim Merkezi'ne isim sponsoru oldu