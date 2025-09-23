E-ticaret sitesi eBay, Tise'ı satın aldığını duyurdu

Çevrimiçi alışveriş sitesi eBay, Norveç'in Oslo kentinde bulunan Tise platformunun Z kuşağı ve milenyum kuşağından oluşan bir müşteri topluluğuna kapı açacağını belirtiyor.

Tise'ın satıcıları takip etme, ilanları beğenme ve yorum yapma ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri alma gibi topluluk özellikleri ve mevcut envantere odaklanması, eBay'ın tüketici deneyimini geliştirmesi bekleniyor.

Tise, 2022 yılında eBay Ventures'tan yatırım alan ilk şirket oldu

eBay Küresel Pazarlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oliver Klinck "Bu satın alma, Tise'a yaptığımız yatırımın doğal bir sonraki adımıdır ve Tise'ın stratejisini hızlandırmamıza ve inovasyon için yeni fırsatların kilidini açmamıza olanak tanıyacaktır. Tise'ın trend envanteri, sadık topluluğu ve sosyal odaklı yaklaşımıyla, eBay'in C2C tekliflerini güçlendirecek ve yeni nesil meraklılarla daha derin bir bağ kuracağız" dedi.

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre şirketin Tise'ı satın alması, daha genç müşterileri çekmek, sosyal ticaret araçlarını genişletmek ve sürdürülebilir perakende pazarında daha güçlü bir varlık oluşturmak için platformunu modernize etmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Anlaşmanın 2025'in dördüncü çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.