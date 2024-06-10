Eczacıbaşı, Fas'ın temizlik kağıdı devini satın aldı

ÜNLÜ & Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Fas’ın temizlik kâğıdı sektörünün lider oyuncularından Jeesr Industries SARL‘ın yüzde 100 hisselerini satın alma işlemi tamamlandı.

Satın alma işleminin ardından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas’taki iştiraki ECP Maroc SARL ile temizlik kağıtları sektöründeki büyümesini Fas pazarında da sürdürecek.

Fas'a Türk yatırımcının ilgisi sürüyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “ÜNLÜ & Co olarak kısa bir dönem içinde Fas’ta ikinci işlemimize aracılık etmiş bulunuyoruz. Fas’ın gelişen, istikrarlı ekonomisi ve stratejik konumunun sağladığı Avrupa Birliği ve ABD’ye erişim fırsatları sebebiyle, Türk şirketlerinin Fas’a ilgisinin devam edeceğini öngörüyoruz. Temizlik kağıtları sektöründe Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’ni Fas’ta lider konuma yerleştiren bu işlemi başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz.” dedi.

Satış işlemiyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Zeynep Koçak, “Temizlik kağıtları sektöründe aracılık ettiğimiz bu önemli satış işlemiyle Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin iştiraki ECP Maroc ile Fas pazarında yerelleşerek güçlü büyümesini devam ettireceğine eminiz. Bu işlemde olduğu gibi, sınır ötesi gerçekleştirdiğimiz şirket evliliklerinde ÜNLÜ & Co’nun etkisini ve liderliğini görmek hepimiz için mutluluk verici.” şeklinde konuştu.