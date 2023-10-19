Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, yeni üretim tesisini hizmete aldı

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin Bozüyük'teki VitrA Üretim Kampüsü'nde hayata geçirilen yeni gömme rezervuar üretim tesisi törenle açıldı. Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, topluluğun en büyük faaliyet alanını oluşturan yapı ürünlerinin Türkiye'nin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştirdiğini söyledi.

Toplam 76,5 milyon avroya ulaşacak yatırımla hayata geçirdikleri üretim tesislerinde son teknolojiden faydalanıldığını dile getiren Eczacıbaşı, "En son teknolojilerden faydalanarak, yapay zekayı kullanarak üretim yapıyor, hammadden nihai ürüne kadar uçtan uca otomasyondan faydalanıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesini iş modelinin kalbinde tutan kuruluşumuz, tasarımdan üretime, tedarik zincirinden son kullanıcı deneyimine kadar bu ilkeyi benimsiyor." diye konuştu.

Eczacıbaşı, üretimde gerekli olan enerjiyi, yenilenebilir kaynaklardan elde etmek hedefiyle VitrA Üretim Kampüsü'ne bu yıl güneş enerjisi santrali kurduklarını, aynı zamanda 2022'de I-REC sertifikalı yeşil elektrik satın almaya başlayarak üretimde elektrik kaynaklı karbon emisyonlarını sıfırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Diğer kuruluşlarımıza da ilham veren bu projeyle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırdık. VitrA bu uygulamaları ile sektördeki öncülüğünü yalnızca ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda yarısı erkek, yarısı kadın üretim tesisi çalışanlarımızla fırsat eşitliği konularındaki duyarlılığıyla da kanıtlıyor. Kuruluşumuz Eczacıbaşı Topluluğu'nun çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir geleceğin öncüsü olma hedefiyle büyürken, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılarda bulunmaya devam edecek."

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan da teknoloji ile insan gücünü dengeleyen, dünyanın geleceğini düşünen yatırımlarla fırsat eşitliğinin de önünü açtıklarına dikkati çekti.

Bozüyük'te 4. SSG işletmesinin 2. fazını 2019'da açtıklarını aktaran Özkan, "Henüz 4 yıl dolmadan 5. işletmemizin açılışını yapıyoruz. Kazandıklarımızı yatırıma dönüştürerek büyüyoruz. Pek çok farklı etken yüzünden temposunu kaybeden Avrupa pazarları yeniden büyüme trendine girdiğinde oluşacak talebi öncelikli olarak karşılamak için şimdiden hazırız. Seramik sağlık gereçlerinde 6,7 milyon adet üretim kapasitesine ulaştık. Böylece Avrupa'daki en büyük 4. üretici konumuna yükseldik." dedi.

Özkan, 5. SSG işletmesinin yanı sıra armatür fabrikasının içindeki gömme rezervuar üretimini de yeni kurdukları tesise taşıdıklarını dile getirerek, yıllık kapasitelerini 2 milyon adede çıkardıklarını, bu doğrultuda armatür fabrikasında başlattıkları ve 2024 sonunda tamamlanması hedeflenen teknoloji yatırımıyla armatür kapasitelerinin yüzde 50 artacağını kaydetti.

Kadın istihdamına destek

Bozüyük'teki VitrA Üretim Kampüsü'nde hayata geçirilen beşinci seramik sağlık gereçleri işletmesi ve yeni gömme rezervuar üretim tesisi için planlanan tüm aşamalar tamamlandığında toplam yatırım tutarı 76,5 milyon avroyu bulacak.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, söz konusu iki yeni yatırımla artan talebi karşılamayı, pazarı büyütmek için gerekli kapasiteyi yaratmayı, verimliliğini yükseltmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmayı hedefliyor.

Yeni yatırımların en önemli özelliklerinden biri ise kadın istihdamını artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunulması.

Üretim sektöründe daha fazla kadın istihdamının teşvik edilmesi için tasarlanan ergonomik tezgahlar ve fabrikanın genelindeki otomasyon sayesinde, sahada daha fazla kadın çalışan olacak.

İstihdamda yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek oranıyla tam eşitliği korumak hedeflenirken, bu hedef, Bilecik Valiliği ve Bozüyük Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlar için düzenlenen okuma-yazma seferberliğiyle de desteklenecek.