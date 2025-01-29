Eczacılardan SGK önünde eylem: ‘Acil önlem alınmazsa eczane iflasları kaçınılmaz’

ANKARA (EKONOMİ) - TEB Başkanı Arman Üney, ilaç ve sağlık hizmetlerinde güvenin ilk adresi olan eczanelerin bu şartlarda ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirterek, “Acil önlemler alınmazsa eczane iflaslarının başlaması an meselesidir” dedi. Üney, ilaç firmalarının ülkeden çıkma tehdidiyle Kamu Kurumu İndirimini uygulamayarak fiyat farkını vatandaşın sırtına yüklediğini, SGK’nın buna izin vermemesi gerektiğini aktardı.

Konuşmasına yangın faciasına yönelik taziye ve yaralılara şifa dilekleriyle aşlayan Arman Üney, eczacıların yurdun dört bir yanında kesintisiz hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu olduğunu bildirdi.

“1 Ekim 2024’ten itibaren protokol imzalanmadı”

Buna karşılık ekonomik koşullar ve artan maliyetler karşısında eczaneleri koruyan, ayakta tutan gerçekçi önlemlerin alınmadığı bir noktada olduklarını kaydeden Üney, “Defalarca dile getirmemize, taleplerimizi ısrarla ifade etmemize rağmen eczanelerdeki kan kaybı görmezden gelindi. Bu anlamda 2024 yılı hem hastalarımız hem de bizim açımızdan çok zor geçti. 30 bini aşkın eczanemiz, sunduğu ilaç ve eczacılık hizmetlerini sırtındaki mali yüklerle boğuşarak sürdürebildi” dedi.

Gerekli önlemler alınmazsa 2025’in daha karanlık geçeceğini söyleyen Arman Üney, TEB ile SGK arasındaki İlaç Temin Protokolü’nün 1 Ekim 2024’te sona ermesine rağmen yeni protokol üzerinde mutabakat sağlanamadığını ifade etti.

Buna rağmen ilaç eczacılık hizmetlerinin büyük özveriyle sürdürüldüğünü aktaran Üney, “Eczanelerimizin ilaç ve eczacılık hizmetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği, günün ekonomik koşullarına uygun bir protokolün ivedilikle hayata geçmesini hem kendimiz hem de hastalarımız adına talep ediyoruz. 30 bini aşkın eczanemizin ayakta kalması, hastalarımıza hizmet sunumuna devam edebilmesi, ancak gerçekçi koşullarda ve tam bir mutabakatla imzalanacak protokole bağlıdır” ifadelerini kullandı.

“Fiyat farkı vatandaşın sırtına yükleniyor”

SGK’nın, ülkeden çekilme tehdidiyle Kamu Kurum İskontosunu uygulamadığını ve aradaki fiyat farkını da vatandaşın sırtına yükleyen ilaç firmalarına izin vermemesi gerektiğine de işaret eden Üney, hasta katılım paylarındaki yüzde 542’ye ulaşan artışların da geri çekilmesini istedi.

Bu sorunları TEB yönetimi ve bölge eczacı odaları olarak siyasilere anlattıklarını dile getiren Arman Üney, “Ancak ne yazık ki ne hastalarımız ne de meslektaşlarımız adına kalıcı ve gerçekçi bir çözüme henüz ulaşamadık” dedi.

“İflasların başlaması an meselesi”

Bugün sessiz kalınması durumunda ilaca erişimde daha büyük sorunlar yaşanacağına dikkat çeken Üney, “Bugün sessiz kalırsak, eczanelerimiz birer birer kapanacak. İlaç ve sağlık hizmetlerinde bilginin, emeğin ve güvenin ilk adresi olan eczanelerimizin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değildir. Acil önlemler alınmazsa eczane iflaslarının başlaması an meselesidir” ifadelerini kullandı.