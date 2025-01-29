Ünlü cips markası raflardan toplatılıyor 'Ölümcül risk taşıyor!'

FDA, 16 Aralık'ta yayımladığı bildiride, "Süt alerjisi veya şiddetli hassasiyeti olan bireyler, geri çağrılan ürünü tükettiklerinde ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyon riskiyle karşı karşıya kalabilir" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

Bu hafta yapılan açıklamada ise geri çağırma işlemi, en yüksek risk kategorisi olan "Sınıf 1" olarak tanımlandı. Bu durum, ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açabileceği anlamına geliyor.

NTV'nin New York Post'tan aktardığı habere göre geri çağrılma işlemi, özellikle Washington ve Oregon eyaletlerinde satışa sunulan ürünleri etkiliyor. Toplatma süreci, Aralık ayında bir müşterinin şirketi sorundan haberdar etmesiyle başlatılmıştı.

Süt, FDA'nın belirlediği sekiz "büyük gıda alerjeni" arasında yer almakta olup hassas kişilerde kurdeşen, kramplar, baş dönmesi, ses tellerinin şişmesi hatta bilinç kaybı gibi tehlikeli alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

"Süt alerjisi riski"

Frito-Lay yaptığı açıklamada, geri çağrılan ürünle ilgili şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon bildirilmediğini belirtti. Şirket, geri çağırmanın yalnızca belirli bir parti ürünle sınırlı olduğunu ve diğer Lay's ürünlerinin, bu durumdan etkilenmediğini vurguladı.

Uzmanlar, geri çağrılan ürünleri satın almış olan tüketicilerin süt alerjisi riski taşıması durumunda, paketlerin derhal imha edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yetkililer, tehlike arz eden ürünlerin "6462307xx" veya "6463307xx" üretim kodları taşıdığını ifade ediyor.

"Başka ürünleri de geri çağırmıştı"

Ocak ayında FDA, süt ve diğer alerjenlerin beyan edilmemesi nedeniyle başka ürünleri de geri çağırmıştı. Bunlar arasında NuGo Granola Barlar, Pearl Milling Company Pancake & Waffle Karışımı gibi ürünler yer alıyordu.

FDA, tüketicileri ve firmaları, beyan edilmemiş alerjenlere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.