EFG yerli malı belgesiyle Vietnam’a ihracata başladı

ANKARA (EKONOMİ)

Yeni tesiste üretim çeşitlerini artıran şirket, yerli malı belgesiyle üretmeye başladığı vakumlu kesicili giriş çıkış hücresi ürünlerini Vietnam’a ihraç etmeye başladı.

2021’de SF6 ayırıcı mekanizma ve vakumlu kesicili giriş çıkış hücresi ürünleri için yerli malı belgesi alan EFG, 2023 yılında Anonim Şirket statüsüne geçti.

Aynı yıl ilk ihracatını Vietnam’a gerçekleştirerek uluslararası arenaya çıkan şirket, Türkiye’de ise Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., AKEDAŞ ve VEDAŞ ihalelerini kazanarak sektördeki konumunu güçlendirdi. Ayrıca; Adıyaman, Kahramanmaraş ve Elbistan’da alçak gerilim (AG) ve yüksekgerilim (YG) elektrik tesislerinin yapımı için çeşitli iş ortaklıkları da kurdu. Bu süreçte EFG’nin sermayesi ise 523 milyon lira seviyesine yükseldi.