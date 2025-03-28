Yeşil binalara talep artıyor

Çevre ve doğal kaynaklara etkiyi azaltmak için tasarlanan ve geleneksel inşaat pratikleriyle kıyaslandığında çevreye daha az zarar veren yeşil binalar son dönemde daha fazla gündeme gelmeye başladı.Yapımında yenilikçi teknolojilerin ve malzemelerin kullanıldığı, çevre üzerinde olumsuz etkisi daha az olan, bakım maliyeti düşük ve kaynakları verimli kullanan yeşil binaların sayısı, dünyanın birçok yerinde artmaya başladı.

Ülkemizde de bu konuda farkındalık oluşmaya başlanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu alanda çok sayıda düzenleme yapılıyor ve üreticiler yeşil bina konusunda teşvik ediliyor.Yeşil bina projelerini teşvik etmek için "emlak vergisi muafiyeti, KDV ve harç indirimi, düşük faizli yeşil kredi, yenilenebilir enerji teşviki" gibi destekler sunuluyor.

Ülkemizde sertifikalandırılmış yeşil bina sayısı 700 civarında ancak bunların büyük kısmını ticari yapılar ve kamu binaları oluşturuyor. İnşa süreci devam eden yeşil bina sayısı ise 1200 civarında. Enerji verimliliği ve daha sağlıklı olması gibi etkenler de düşünüldüğünde tüketicilerin son dönemde yeşil bina talebi gözle görülür şekilde artmasına rağmen özellikle konut tarafında rakamlar henüz istenilen seviyede değil. Bu alandaki yüksek talebi göz önünde bulundura Ekizoğlu Yapı A.Ş.tarafından hayata geçirilen projelerde yeşil bina konsepti uygulanmaya başlandı.

"Anadolu Yakası'nın ilk onaylı yeşil projelerinden birisine başlıyoruz"

Ekizoğlu Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz, İstanbul Anadolu Yakası'nda ve özellikle Kadıköy bölgesinde bugüne kadar çok sayıda proje hayata geçirdiklerini belirterek, inşaatlarındaki memnuniyet oranlarının çok yüksek olduğunu söyledi.Sektörde yenilikçi ve çevre dostu projelerle gündeme geldiklerini dile getiren Ekiz, son olarak yeşil binalara yönelik talebi ve iklim değişikliği ile mücadeleyi göz önünde bulundurarak çok kıymetli bir projeyi hayata geçireceklerini anlattı.Ekiz, "Kadıköy Kalamış'ta inşasına başlayacağımız ve lansmanını kısa süre önce yaptığımız Kalamış Grup Palas projesi sertifikalı ilk yeşil bina olmaya aday. Çevre dostu yapı malzemeleri ve sürdürülebilir çözümleriyle dikkat çeken proje, tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek." dedi.

"Sınırlı sayıda dairemiz mevcut"

Mustafa Ekiz, bu proje sayesinde "sürdürülebilir yaşam konseptiyle modern ve konforlu bir yaşam sunmayı" hedeflediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemizde yağmur suyu, tuvalet rezervuarlarında yeniden kullanılacak şekilde entegre edilecek. Isı yalıtım malzemelerinin kalınlığı artırılarak enerji tasarrufu sağlanacak. İç ortam kalitesini yükseltecek uygulamalarla konforlu bir yaşam alanı sunulacak.Ayrıca proje, çevreye duyarlı yapı malzemeleri ve düşük devirli bataryalar gibi enerji verimliliğini destekleyen çözümlerle donatılıyor. Atık yönetiminde ise 4 ayrı kategoriye bölünmüş bir plan uygulanarak geri dönüşüm ve atık azaltımı sağlanacak. Aydınlatmada ise güneşin analizine göre seçilen doğru LED kullanımıyla enerji verimliliği maksimum seviyeye çıkarılacak."

Ekiz, bu projenin karbon salımını azaltacağını, enerji ve su tasarrufu sağlayacağını kaydederek, "Geleceğin binaları çevre dostu olmalı." diye konuştu.

"Kadın dostu projeler de gelecek"

Mustafa Ekiz, Ekizoğlu Yapı A.Ş. tarafından yeni projelerin de hayata geçirileceğini belirterek, konut üretimine en zor dönemde dahi ara vermediklerini ve bundan sonra da vermeyeceklerini söyledi.

Ekiz, yeni projeler için Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy, Bağdat Caddesi ve Kalamış’ta yoğunlaştıklarını bildirdi.

Kadın dostu projeler için de kollarını sıvadıklarını ve çalışmalara başladıklarını anlatan Ekiz, çevre dostu ve nitelikli projelerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını anlattı.