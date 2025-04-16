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Efor Çay ile Çaykur arasında 281 milyon TL'lik anlaşma

Efor Çay, bağlı ortaklığı Efor Gübre'nin Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 281 milyon 16 bin TL'lik bedelli taş kömürü satış anlaşması imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Efor Çay ile Çaykur arasında 281 milyon TL'lik anlaşma
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Efor Çay'ın bağlı ortaklığı olan Efor Gübre ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında taş kömürü satış anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Efor Çay tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) ile taş kömürü satış anlaşması yapılmıştır. Satışının bedeli 281.160.000 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Efor Çay'ın 2024 yılı tüm yıl finansal tablolarına göre şirketin yıllık satış hasılatı 6.73 milyar TL seviyesinde. Şirketin son finansal tablo dipnotlarında yer alan bilgiye göre Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Efor Gübre”) 8 Mart 2019 tarihinde kurulmuş olup ana faaliyet konusu; tarım ve orman ürünlerinin üretiminde kullanılan gübre yardımcı malzemeler ile her türlü kömürün üretimini, paketlemesini, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

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