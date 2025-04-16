Migros'tan temettü kararı: Hisse başına ödenecek miktar belli oldu

Migros, 2024 yılı karından pay başına net 5,8684073 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul’da onaylandı.

Şirket’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı kâr dağıtım tutarının, yasal sınıra kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 807.123.205,44 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından ve 962.876.794,56 TL "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere 1.770.000.000,00 TL olarak belirlendi.

Açıklamada, "Toplam kar payı dağıtımına göre 6,9040087 TL brüt=net kar payı ödenmesine, diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için avans temettünün mahsubundan sonraki toplam kar payı dağıtımına göre brüt 6,9040087 TL, net 5,8684074 TL (%15 oranında stopaj yapılarak) kar payı ödenmesine ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 28 Mayıs 2025 tarihinde başlanmasına karar verildi" denildi.