Ekol, ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ni aldı

Avrupa Birliği mevzuatlarına uyumu hedefleyen Ekol Lojistik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Yeşil Lojistik Belgesi”ni almaya hak kazandı. Yeşil Lojistik Belgesi, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’nin 7. Maddesi’nde belirtilen yeşil lojistik faaliyetlerini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilere veriliyor.

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Ekosisteme katkı için iş yapış tarzımızı dönüştürmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızın kabul görmesi bizi onurlandırdığı gibi yapacaklarımız için cesaretlendiriyor. Bundan sonra da enerji ve çevre tasarımında liderlik yaklaşımımızla devreye aldığımız LEED Sertifikalı tesislerimize, yeşil liman ve ofislerimize yatırımlarımız sürecek” diye konuştu.

Ekol’ün sürdürülebilirlik stratejisi ve yeşil lojistik çalışmaları hakkında bilgi veren Kurumsal Sürdürülebilirlik ve ESG Direktörü Enise Ademoğlu Matbay ise, şunları söyledi: “2007’den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacıları arasında yer alıyoruz. Gönüllülük esasıyla yer aldığımız bu inisiyatifle her yıl ilerleme raporu yayımlıyoruz. 2012’den bu yana kurumsal karbon ayak izimizi uluslararası standartlara göre hesaplayıp müşterilerimizin tedarik zincirinde yarattığı değeri sistemsel raporluyoruz.

Düşük karbonlu teknolojiler ve ekipmanlarla donanmış filo ve liman yatırımlarımızla hizmet ağımızı genişletiyoruz. Avrupa’nın en büyük depolama alanlı yeşil tesisi Lotus’ta, enerji ihtiyacının yüzde 70’ini çatı güneş enerji santrali ile karşılıyoruz. Düşük karbonlu sürdürülebilir iş modelimiz intermodal taşımacılık ile karbon emisyonunu azaltarak son 10 yılda İstanbul Belgrad Ormanı’nın 14 katı büyüklüğüne eşdeğer yeşil alanı dünyamıza kazandırdık.”