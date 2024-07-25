Eksun Gıda un ihracatında pazar payını artırıyor

Eksun Gıda CEO'su Ahmet Demir, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'nin un ihracatının geçen yıla göre yüzde 15 arttığını belirtti. Demir, "Birçok sektörün ihracatı düşerken, un ihracatındaki artışla dünya liderliğini pekiştirmemiz gurur verici. Ülkemiz, 2024'ün ilk yarısında 1 milyon 800 bin ton un ihracatı gerçekleştirdi. Bu durum bizler için gurur verici. 2024 yılı için hedeflenen 4 milyon ton un ihracatına rahatlıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Eksun Gıda olarak, bu ihracatta önemli bir konumdayız ve yıl sonuna kadar ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz," dedi. Buğday rekoltesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Demir, “2024 yılı buğday rekoltesi tahminleri 20 milyon ton civarı olarak öngörülüyor. Yağış azlığı nedeniyle bazı bölgelerimizde rekolte bazında azalmalar meydana gelse de buğday üretimi beklentilerimizin üzerinde seyrediyor ve bu da ihracat hacmimize olumlu yansıyor” diye konuştu.

Yeni ihracat rotalarıyla büyümeye devam ediyor

Geçtiğimiz yıl ihracat hacmini artırdıklarını ifade eden Demir, “Türkiye’den un ihracatı yapılan uzak ya da yakın her pazarda yer alıyoruz. Güçlenmeyi ve pazar payını artırmayı hedeflediğimiz bölgeler mevcut. Özellikle Doğu Afrika, Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika pazarlarında ihracat hacmimizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgelerde güçlü ihracat ağları kurarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, yeni pazarlar keşfetmek ve mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirmek için stratejik iş birlikleri geliştiriyoruz. İhracat süreçlerimizi daha verimli hale getirmek için sürekli olarak lojistik ağımızı ve teknolojik altyapımızı iyileştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Gıda güvenliği önemini koruyor

Son yıllarda yaşanan sosyal ve politik gelişmelerin, gıda güvenliğinin önemini daha da artırdığını belirten Demir, “Birleşmiş Milletler'in yanı sıra diğer küresel gıda raporlarında da milyonlarca insanın gıdaya erişim zorluğu yaşadığı belirtiliyor ve bu durum gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu konuda, devletlere büyük sorumluluk düştüğü gibi küresel hracat gücü nedeniyle sektörde önemli yer tutan şirketlere de sorumluluk düşüyor. Eksun Gıda olarak bu farkındalığımızla üstlenebileceğimiz sorumluluğu üstlenmekten hiç geri durmadık ve durmayacağız. Lojistik yetkinliklerimizle dünya pazarlarında ulaşılması gereken her yerde bulunmaya özen gösteriyor, ticari rekabet gücümüzü korurken insanı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

“Venezuela’ya kadar gönderiyoruz!”

İhracat yaptıkları en uzak noktanın Venezuela olduğunu kaydeden Demir, süreci şu şekilde anlattı, “Buğdayın ithali ile Rusya ve Ukrayna’dan harekete başlayan gemiler, buğdayın işlenip una çevrilmesi ve ihracatındaki tüm süreçleri tamamladığında yaklaşık 15 bin kilometre deniz yolu kat ediyor. Ekiplerimiz, sevkiyat öncesi ihracat yapılacak ülkeyi ziyaret ederek limanları ve depoları geziyor, ürün satışı gerçekleştirdiğimiz şirketlerle bir dizi görüşmeler yaparak teslimat güvenliğini sağlıyor” dedi.

30’dan fazla ülkeye un ihraç ediyor

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 200’ü aşkın ürünüyle Türkiye’nin önde gelen un markalarından Sinangil’i bünyesinde barındıran Eksun Gıda, stratejik yatırımlarıyla ihracat hacmini artırarak sektörel üstünlüğünü sürdürüyor. İkisi Tekirdağ’da ve biri Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekarelik üç ayrı tesiste üretim yapan şirketin, yıllık 600 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor. 30’a aşkın ülkede networkü ve dönemsel olarak değişen ihracatları bulunan Eksun Gıda, ihracatının büyük kısmını Ortadoğu, Afrika, Orta ve Güney Amerika ve Asya ülkelerine gerçekleştiriyor. Özellikle Irak, Endonezya, Venezuela, Küba, Gana ve Gine Bissau gibi ülkeler, şirketin ana ihracat pazarları arasında yer alıyor.