Elektrikli araç satışlarında ‘gizli lider’ Tesla!

AYSEL YÜCEL

Türkiye otomotiv satışlarında elektrikli araçların payı hızla artarken, pazarın lideri Tesla oldu. Mayıs ayında Model Y teslimatlarına başlayan ABD’li elektrikli araç devi Tesla, yılın ilk yedi ayında 2 bin adetin üzerinde araç satarak tüm elektrikli modelleri geride bıraktı. En fazla elektrikli araç satan markalar sıralamasında MG ikinci sırada yer alırken, Togg ise Renault’nun ardından 4. sıraya oturdu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, 2023 Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet oldu. Yılın ilk yedi ayında benzinli otomobil satışları 355 bin 927 adetle satışlardan 68,9 pay alırken, elektrikli araçlar 17 bin adeti aşarak satışlardaki payını yüzde 3,4’e çıkardı. 410 bin 110 adet otomobil ve hafif ticari araç satışının gerçekleştiği 2022 Ocak-Temmuz döneminde ise elektrikli araçlar 2 bin 532 adetlik satışla toplam pazardan yüzde 1’in altında pay almıştı. Elektrikli araç satışlarındaki hızlı yükselişte akaryakıta üst üste gelen zamların önemli etkisi oldu.

Togg 4. marka oldu

ODMD’nin verilerine göre, yılın ilk yedi ayında elektrikli araç satışlarında lider MG oldu. Bu dönemde MG, 1.697 araç satışı gerçekleştirirken, bu markayı 1.466 adetle Renault izledi. Geçen mayıs ayında teslimatlara başlayan Türkiye’nin otomobili Togg ise aynı dönemde 1.435 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. ODMD verilerine göre, Togg C segmenti elektrikli araçlarda lider oldu. Ancak ODMD verilerinden bağımsız olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de en fazla satış yapan marka Tesla oldu. Geçen nisan ayında Model Y’yi Türkiye’de ön satışa başlayan, mayıs ayında ise teslimatlara başlayan Tesla, yoğun ilgiyle karşılaşmış 10 bine yakın talep görmüştü. Tesla, global kararları doğrultusunda hiçbir ülkede otomotiv derneklerine üye değil. Bu nedenle marka, ODMD’ye satış verilerini açıklamıyor. Tesla’nın satış verileri sadece global çeyrek sonuçlar halinde açıklanıyor. EKONOMİ’nin Tesla’ya yakın kaynaklardan öğrendiği bilgiye göre, marka yılın ilk yedi ayında Türkiye’de 2 bin adetin üzerinde Model Y satışı gerçekleştirdi. Tesla'nın rakamları da dahil edildiğinde elektrikli araç pazarında lider Tesla olurken, MG 2., Renault 3. ve Togg 4. sırada yer alıyor.

Almanya’da da devleri solladı

Tesla, sadece Türkiye’de değil girdiği birçok pazarda lider konumda. Otomotivde önde gelen ülkelerden Almanya’da da Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Porsche gibi devleri bırakarak satışlarda lider oldu. Haziran ayında Almanya’da Tesla Model Y 6 bin adetten fazla satış adetiyle ilk sırada yer alırken, VW ID.4 ise 3 bin 754 adetle ikinci sıraya yerleşti. Tesla yılın ilk çeyreğinde de tüm dünyada en fazla satış yapan elektrikli araç markası olmuştu.