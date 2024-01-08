Eleman.net’e yeni CEO

Türkiye’nin en fazla istihdama aracılık eden dijital istihdam platformlarından biri olan eleman.net’te 2023 Ağustos ayından bu yana COO görevini sürdüren Levent Dicle, CEO olarak atandı.

1975 yılı Hollanda doğumlu olan Dicle, lisans eğitimini Ekonomi üzerine tamamlayarak profesyonel kariyerine 1998 yılında Superonline.com’da Satış Uzmanı olarak başladı.

Profesyonel yöneticilik kariyerinde 16 yıllık sektör deneyimine sahip olan ve bu süreçte Doğan Online’da Satış Departmanı Yöneticiliği, sahibinden.com’da Genel Müdür Yardımcılığı, gittigidiyor.com / Ebay Türkiye ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı, Demirören Medya Grubu’na ait milliyet.com.tr’de Medya Grup Başkanlığı gibi üst düzey pozisyonlarını üstlenen Dicle’nin medya ve internet girişimleri alanında güçlü bir deneyimi bulunuyor.

eleman.net’te CEO görevine başlayan Dicle aynı zamanda öğretim üyesi olarak Yeditepe Üniversitesi’nde Dijital Pazarlama dersleri veriyor, İngilizce ve Flemenkçe biliyor.

400 binden fazla üye firma ve 15 milyondan fazla iş arayana hizmet veren, ara kademe ve mayi yaka pozisyonlarında lider istihdam platformu eleman.net insan kaynağına ve altyapısına yaptığı yatırımlarla büyüme stratejisini sürdürüyor.

İnsan odaklı yapısıyla sunduğu hizmet yapısını kurulduğu 2005’ten bu yana her geçen gün geliştiren firma, kaliteli hizmet yapısıyla sektörüne değer katıyor.